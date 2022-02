Francesco Totti, l’amara confessione sul figlio Christian: “Speravo che facesse altro…”

Francesco Totti ha segnato la storia del calcio italiano, ma per il figlio desiderava qualcosa di diverso? La confessione amara rilasciata dal Capitano della Roma sta facendo discutere il web.

Nel corso degli anni Francesco Totti ha avuto modo di far conoscere sé stesso ai tifosi da un punto di vista sportivo, condividendo con loro anche molti aspetti della sua vita personale come appunto il grande amore per la sua famiglia.

Oggi, Francesco Totti è papà di Cristian, Chanel e della piccola Isabel, in particolar modo, i due figli maggiori sono già proiettati verso il futuro avendo ben chiaro in mente cosa ‘vogliono fare da grandi’.

In occasione di una passata intervista, l’ex Capitano della Roma ha confessato di desiderare per il figlio un ‘futuro’ diverso da quello che il giovane ragazzo ha deciso di intraprendere.

Cosa fa oggi Cristian Totti?

Il figlio maggiore della coppia formata da Francesco Totti e Ilary Blasi ha deciso di seguire le orme del padre, giocando con indosso la maglia dell’AS Rom U17.

Recentemente, a raccontare questa fase della vita di Cristian Totti era stata proprio Ilary Blasi che, ironizzando, sui social ha mostrato come la storia per la loro famiglia si ripete… ovvero lei in attesa che il giovane Totti completi gli allenamenti di calcio, così come aveva fatto in passato anche per il marito.

Francesco Totti, ai microfoni di Verissimo, però, ha dichiarato come per il figlio desiderasse qualcosa di diverso, magari uno sport che non fosse il calcio e quindi magari vedere il giovane Cristian provare in un nuovo ambito.

LEGGI ANCHE -> Serie A, che balzo per la Juve! Ecco la classifica delle rose più costose dopo il calciomercato

LEGGI ANCHE -> Fiorentina, oltre a Cabral si sogna anche il gioiello di un top club europeo!

“Speravo che facesse un altro sport”

Francesco Totti, quindi, senza mezzi termini ha parlato a cuore aperto davanti le telecamere di Verissimo circa un desiderio diverso in vista del futuro nel mondo dello sport per Cristian. A Silvia Toffanin, quindi, ha rivelato: “Speravo che facesse un altro sport, tipo il tennista, così potevo seguirlo e girare il mondo”.

La scelta del figlio, comunque sia, rappresenta un tassello importante nel rapporto tra Cristian e il padre Francesco Totti, sempre e comunque, pronto a sostenerlo ad ogni step: “Lui però è innamorato del calcio e fino a quando gli piace e si diverte è giusto che faccia quello che vuole. Fortunatamente ha un papà che ha fatto il calciatore e che potrà valutarlo anche in maniera cruda. Non sarà semplice per lui, ma è un ragazzo come tutti gli altri. Non è che perché si chiama Totti gli è tutto dovuto, anzi, per come siamo fatti io e Ilary, per fare una cosa dovrà impegnarsi più degli altri”.