Fiorentina, oltre a Cabral si sogna anche il gioiello di un top club europeo!

La Fiorentina ha puntato gli occhi su un attaccante del Real Madrid che potrebbe essere il giusto sostituto di Vlahovic e un’alternativa in attacco al neoarrivato Arthur Cabral. Ecco di chi si tratta.

La Fiorentina in questo mercato di riparazione ha perso il suo uomo simbolo. La partenza di Dusan Vlahovic ha aperto ferite che faranno fatica a rimarginarsi, soprattutto tra la tifoseria. Tuttavia, l’acquisto di Cabral e l’interesse per un attaccante del Real potrebbero rendere meno amaro l’addio del capocannoniere della Serie A.

La Fiorentina negli ultimi giorni è stata al centro del calciomercato per via del tanto discusso saluto di Dusan Vlahovic. La telenovola sul suo futuro andava avanti da mesi tra il mancato rinnovo, le voci di mercato, le parole del suo entourage e molto altro. Ma alla fine il bomber serbo ha deciso: la sua nuova casa è la Juventus: l’Allianz Stadium gli darà il benvenuto già a partire dalla prossima giornata di campionato.

Fiorentina, chi prenderà il posto di Vlahovic?

L’arrivo di Arthur Cabral dal Basilea ha in parte placato la delusione in casa viola. Il centravanti brasiliano classe 1998 promette bene: nella sua tappa con la maglia del Basilea ha totalizzato 65 gol e 17 assist in 106 partite tra Campionato svizzero, Coppa di Svizzera, Europa League e Conference League. Tuttavia, il ruolo al centro dell’attacco, almeno all’inizio, sarà conteso con Krzysztof Piatek: il centravanti polacco, ex Milan e Genoa, sarà con ogni probabilità titolare nelle prossime gare, ma l’ex Basilea proverà a guadagnarsi presto un ruolo da protagonista nel progetto viola.

La Fiorentina non perde comunque di vista il mercato e le sorprese che esso può regalare. Per questa ragione avrebbe puntato gli occhi anche su un altro attaccante, proveniente dal Real Madrid.

Fiorentina, ecco il nome del centravanti madridista

La Fiorentina avrebbe sondato un centravanti del Real Madrid, che negli ultimi tempi non sta trovando il giusto spazio in squadra. Per questo motivo, l’attaccante è sul mercato e il suo futuro sembra lontano dalla capitale spagnola. Proprio il club viola potrebbe rivelarsi la sua prossima destinazione, in quanto l’attaccante vuole rilanciarsi in una realtà competitiva in cui possa riprendersi il giusto minutaggio. Inoltre, proprio nei viola gioca un suo ex compagno di squadra madridista: Alvaro Odriozola, che senza dubbio gli avrà parlato bene della Serie A. Il giocatore in questione è Mariano Díaz, l’attaccante dominicano classe 1993.

Cresciuto nel vivaio dell’Espanyol, per poi passare alla cantera madridista nel 2012 e nel 2016 ad essere portato in prima squadra da Zidane. Torna definitivamente al Real nel 2018 dopo un’esperienza nel campionato francese al Lione. Nella sua carriera con i Blancos ha totalizzato 11 gol e 3 assist in 67 partite.