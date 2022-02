Serie A, che balzo per la Juve! Ecco la classifica delle rose più costose dopo il calciomercato

Il calciomercato è finito e le squadre di Serie A sono pronte ad affrontare il finale di stagione con queste rose: ecco la classifica dall’ultima alla più costosa.

La Serie A si prepara ad affrontare le ultime quindici partite della stagione prima di decretare i verdetti finali. Molte squadre si sono rinforzate mentre altre non sono neanche intervenute. In base agli acquisti e alle cessioni fatte, ecco come sono cambiati i valori delle squadre.

Ecco la classifica del valore delle squadre di Serie A dalla ventesima alla prima posizione dopo la fine del calciomercato invernale. Molte squadre hanno fatto un balzo in avanti mentre altre hanno perso qualcosa: eccole nel dettaglio.

20) Salernitana: 55,6 milioni

La squadra campana, nonostante l’ultimo posto in questa classifica e in quella di Serie A, ha provato a rinforzarsi acquistando Mousset (valore 8 milioni), Verdi (5 milioni) ed Ederson (5 milioni). In arrivo anche lo svincolato Perotti.

19) Spezia: 70 milioni

Lo Spezia ha il mercato bloccato fino al 2023 e quindi non ha fatto operazioni né in entrata né in uscita.

18) Empoli: 87 milioni

L’Empoli di Andreazzoli è una delle sorprese di questo campionato: il giovane Samuele Ricci è andato al Torino ma in Toscana sono rimasti Pinamonti, Bajrami e Cutrone.

17) Venezia: 87,18 milioni

Il Venezia si è rinforzato molto andando a prendere Cuisance, Nani e Nsame. La squadra di Zanetti punta alla salvezza grazie anche ai giocatori con più valore della sua rosa: Ampadu (15 milioni) e Busio (10 milioni).

16) Sampdoria: 102,3 milioni

La Samp ha regalato a Giampaolo Sensi e Supryaga come rinforzi. Da valutare il recupero del grande assente di questa stagione: Mikkel Damsgaard (18 milioni).

15) Udinese: 103,35 milioni

L’Udinese ha perso Samir ma si è rinforzata con Benkovic e Marì. I friulani potranno puntare alla salvezza con le permanenze di Deulofeu, Molina e Beto (valutati 10 milioni).

14) Genoa: 108,6 milioni

Il Genoa penultimo in classifica cerca il miracolo salvezza con Blessin. Sono tanti gli stravolgimenti dei genoani sul calciomercato: via tra i più Pandev, Caicedo e Biraschi; dentro Yeboah, Piccoli e Amiri (valutato 11 milioni).

13) Hellas Verona: 119,73 milioni

Tudor potrà contare sul tridente delle meraviglie Barak–Caprari–Simeone, e sul talentino di centrocampo Ivan Ilic.

12) Cagliari: 130,3 milioni

Mazzarri cerca l’impresa salvezza e potrà contare ancora su Nandez, oltre che sul capitano Joao Pedro e su Cragno.

11) Bologna: 142,75 milioni

Via Skov Olsen, dentro Aebisher e Kasius. Mihajlovic potrà contare anche sul rientro dalla Coppa D’Africa di Musa Barrow.

10) Sassuolo: 205,6 milioni

Il Sassuolo si cautela per giugno con Ciervo, Moro e Ceide. Rimangono fino a fine stagione i gioielli Scamacca, Frattesi e Raspadori.

9) Torino: 205,68 milioni

Juric rinforza la rosa con Pellegri, Ricci e Seck; out invece Rincòn e Baselli. L’allenatore granata potrà contare anche sull’apporto del richiestissimo Bremer fino a giugno.

8) Fiorentina: 240,9 milioni

Perso Vlahovic, Italiano può contare sugli arrivi di Ikoné, A. Cabral e Piatek. Senza l’attaccante serbo, ancora più responsabilità sulle spalle di Nico Gonzalez e Milenkovic.

7) Lazio: 267,45 milioni

La Lazio è anonima in questo mercato, con il solo acquisto di J. Cabral per sopperire alla partenza di Muriqi. Rimangono i tre pilastri Milinkovic-Savic, Luis Alberto e Immobile.

6) Atalanta: 379,9 milioni

Gasperini avrà un Boga in più per puntare al posto Champions. L’allenatore bergamasco ritroverà Zapata assente per infortunio nelle ultime partite.

5) Roma: 391 milioni

Mourinho rinforza la rosa con gli acquisti di Sergio Oliveira e Maitland-Niles. Ceduti invece Borja Mayoral e Villar, fuori dal progetto tecnico del mister portoghese.

4) Milan: 466,6 milioni

Il Milan non opera in questo mercato se non per sostituire Pellegri con il giovane Lazetic dalla Stella Rossa. Da valutare la questione Kessié, in scadenza al termine della stagione.

3) Napoli: 505,85 milioni

Il Napoli prende solo Tuanzebe per la difesa, ma Spalletti può sorridere per ritrovare Koulibaly, Anguissa e Osimhen.

2) Inter: 551,5 milioni

L’Inter prende Gosens e si avvicina ancora di più la conquista del secondo scudetto consecutivo. Rispedite al mittente tutte le offerte per i propri gioielli.

1) Juventus: 566,4 milioni

La vera regina del mercato è la Juventus: fuori Ramsey, Bentancur e Kulusevski, dentro Gatti (da giugno), Zakaria e Vlahovic. Valore di squadra aumentato e obiettivi scudetto e Champions League nel mirino.