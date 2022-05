Francesco Totti da solo in viaggio lontano da Ilary Blasi | IL VIDEO

Francesco Totti e di Ilary Blasi tornano ad essere super protagonisti della scena in campo media, a quanto pare l’ex capitano della Roma ha lasciato la moglie in vista di un viaggio realizzato in solitaria.

Nel corso degli ultimi mesi la coppia in questione è stata costantemente protagonista dell’attenzione dei media a seguito dei gossip pubblicati sul loro conto, così come è successo durante il racconto della presunta crisi che avrebbe colpito l’ex calciatore e la moglie.

Recentemente, e una sembrato ai fan che Francesco Totti e di Ilary Blasi avessero ripresa in toto la propria vita e quotidianità soprattutto lontano dai media, eppure a far discutere queste ore troviamo la pubblicazione di una foto che in men che non si dica ha fatto il giro del web.

Francesco Totti abbandona Ilary Blasi

I mesi scorsi sono stati molto difficili per la coppia formata da Francesco Totti ed Ilary Blasi, i quali hanno cercato in ogni modo di placare i rumors del gossip il riferimento ad una presunta crisi che avrebbe investito l’ex calciatore e la conduttrice.

Attualmente entrambi sono impegnati nella realizzazione di vari impegni lavorativi e che li costringono ad essere lontani l’uno dall’altra anche per diversi giorni, ma in queste ore a innescare il nuovo gossip insieme alla lontananza e stata la partenza improvvisa dell’ex capitano della Roma che ha lasciato così moglie e figli in Italia.

La fuga del pupone stupisce i fan

In particolar modo, nel corso delle ultime ore a tenere banco nel mondo del web proviamo la pubblicazione di un video che Francesco Totti ha condiviso nella sua pagina Instagram attraverso il quale ha annunciato una breve fuga in solitaria realizzata in questi giorni lasciando Ilary Blasi e i figli in Italia.

L’ex capitano della Roma, dunque, ha lasciato la nazione per raggiungere l’Egitto così come lui stesso ha raccontato attraverso la pubblicazione di un post nella sua pagina Instagram a Tom bagnato dal seguente commento: “Sono felice di visitare l’Egitto e guardare la finale di Champions League con i tifosi grazie all’invito di Heineken”. Quindi, ancora una volta, vieni aspettato il mito di una possibile crisi tra Ilary Blasi e il marito che ha lasciato la nazione solo ed esclusivamente per adempiere ad alcuni impegni di lavoro.