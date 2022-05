Lorenzo Insigne imita Francesco Totti: il gesto che fa discutere i tifosi del Napoli

Nel mirino dell’attenzione del web troviamo Lorenzo Insigne e Francesco Totti, dato che il giocatore del Napoli ha messo in atto un gesto che ricorda molto l’ex Capitano della Roma.

Sono giorni molto importanti e ricchi di vari impegni per Lorenzo Insigne che ben presto cambierà radicalmente la propria vita. Il calciatore ad oggi è stato annoverato come una delle bandiere del calcio italiano considerando il fatto che da buon tifoso del Napoli appassionato di questo sport ha fatto in modo che la sua carriera calcistica fosse segnata dalla maglia celeste, un momento davvero magico per lui che ben presto però finirà con un addio sconvolgente per i tifosi.

A far discutere i fan e i tifosi in queste ultime ore troviamo però un testo messo in atto da Lorenzo Insigne e che per certi versi ricorda un qualcosa realizzato tempo fa anche da Francesco Totti.

Lorenzo Insigne come Francesco Totti

come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel mirino dell’attenzione del web troviamo Francesco Totti e Lorenzo Insigne, il tutto a seguito di un clamoroso gesto messa in atto dal calciatore del Napoli e che in queste ore sta facendo discutere veramente i tifosi celesti e quelli giallorossi.

Tra poco più di una settimana l’attaccante del Napoli lascerà definitivamente la squadra e la maglia celeste per mettersi in gioco in una nuova ed importante avventura che lo vedrà come protagonista in campo con indosso i colori del Toronto FC. A per discutere web in queste ore, non a caso, proviamo un gesto messo in atto da Insigne e che ricorda proprio il calciatore ex stella della Roma nonché ex capitano della squadra giallorossa Francesco Totti.

Scoppia la polemica tra i tifosi

In occasione della recente partita di calcio disputata anche da Lorenzo Insigne con indosso la maglia del Napoli è arrivato anche l’addio ufficiale da parte del calciatore alla squadra che in questi anni è stata la sua casa.

L’attaccante, quindi, ha deciso di salutare definitivamente a un passo dalla fine del campionato la squadra del Napoli e tifosi con un gesto alla Totti con tanto di bacio sulla maglietta prima di uscire dal campo. Un gesto che ha fatto discutere molto i tifosi della squadra e che ha ricordato molto l’addio alla carriera da parte della capitano della Roma e per certi versi anche Diego Armando Maradona, un momento molto particolare per la sua carriera in vista di un’importante partenza che ricorda il calciatore romano e che rappresenta anche un omaggio alla compianta stella del calcio venuta a mancare nel 2020.