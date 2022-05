Atalanta – Brutta tegola per Gasperini: stagione finita per lui, il numero degli indisponibili sale a tre

By

Cade in casa Atalanta una bruttissima tegola in un momento molto caldo del campionato: il numero degli indisponibili sale a tre, per lui la stagione è finita.

Grandissimi problemi per Gasperini che nell’ultima partita della stagione contro l’Empoli dovrà fare a meno di alcuni giocatori fondamentali. L’Europa è ancora possibile, ma con assenze così sarà davvero difficile raggiungerla.

Si avvicina sempre di più la fine di un campionato che regalerà emozioni fino all’ultimo minuto. Oltre ai discorsi scudetto e salvezza ancora aperti, ci sono anche da definire le squadre che parteciperanno alle prossime Europa League e Conference League. L’unica sicura di un posto è la Lazio, che ha ottenuto la certezza matematica con il pareggio agguantato all’ultimo secondo da Milinkovic-Savic contro la Juventus.

Gli altri due posti sono affare di ben tre squadre, racchiuse tutte in due punti: Roma 60, Fiorentina 59 e Atalanta 59. La squadra di Mourinho va a Torino per giocare contro i granata, e con una vittoria si assicurerebbe l’accesso in Europa League. Pronte lì ad aspettare un passo falso dei giallorossi ci sono la Fiorentina e l’Atalanta, che affronteranno rispettivamente Juventus ed Empoli.

La squadra di Gasperini potrebbe approfittare del turno favorevole, ma ha l’handicap degli scontri diretti a sfavore che la farebbe arrivare dietro ai Viola in caso di arrivo a pari punti. In tal senso la sconfitta nell’ultimo turno contro il Milan è stata molto pesante, anche perché ha portato via alla Dea alcuni giocatori fondamentali per l’ultima partita.

La situazione dell’infermeria si complica, tifosi preoccupati per il futuro

Sabato 21 maggio alle 20:45 l’allenatore dell’Atalanta dovrà fare a meno di due giocatori fondamentali come Ruslan Malinovskyi e Luis Muriel. Il trequartista ucraino era diffidato e nella partita contro i rossoneri ha rimediato un cartellino giallo che gli ha fatto terminare anzitempo la stagione. L’attaccante colombiano, apparso più volte dolorante lungo il corso del match a San Siro, ha rimediato una lesione di primo-secondo grado al legamento collaterale interno del ginocchio sinistro. Un grave infortunio che sicuramente gli farà saltare quest’ultimo impegno.

Se nell’elenco dei giocatori offensivi indisponibili si aggiunge anche Josip Ilicic, ecco che allora l’emergenza diventa preoccupante. Contro l’Empoli ritornerà quindi sicuramente dal 1′ Duvan Zapata, che ha recuperato dai problemi fisici che lo hanno tormentato in questa seconda parte di stagione ma che non è ancora al 100%. Alle sue spalle dovrebbero agire Pasalic e Boga, con Pessina e Miranchuk pronti a subentrare a partita in corso.

Quello che è certo è che l’Atalanta, senza due giocatori come Muriel e Malinovskyi, perderà tanto in termini di qualità e gol nella zona offensiva del campo.