Francesco Totti dolce sorpresa: la figlia Isabel lascia bocca aperta l’ex capitano

La famiglia Totti continua a donare ai propri fan numerosi colpi di scena, ma a sorprendere Francesco Totti, questa volta, ci ha pensato la figlia Isabel.

L’ombra della crisi per la famiglia Totti è ormai una vicenda dimenticata, soprattutto dal momento in cui sia Ilary Blasi che l’ex capitano della Roma hanno chiarito a gran voce ciò che realmente sia successo tra di loro.

In questo frangente, i figli della coppia sono diventati padroni della scena nel campo dei media e, in particolar modo, nel mirino dell’attenzione del web e dei social troviamo proprio Isabel Totti.

Francesco Totti spiazzato dalla sorpresa di Isabel

Ebbene sì, nel corso degli ultimi anni Chanel Totti è stata in grado di dominare la scena in campo social e della cronaca rosa, grazie anche all’avvio di un canale su Tik Tok, qui dove ha collezionato una lunga serie di follower diventando una vera e propria stella in questa piattaforma. Allo stesso modo, il figlio Cristian attualmente è uno dei maggiori protagonisti del calcio giovanile italiano.

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, non a caso, protagonista indiscussa della cronaca rosa troviamo la piccolissima Isabel, nonché autrice di una sorpresa realizzata per il padre e che ha lasciato senza parole Francesco Totti e i suoi fan.

Web a bocca aperta: ecco cos’è success

Secondo quanto reso noto anche dal Corriere dello Sport, Francesco Totti al ritorno della partita che ha permesso alla Roma di incassare la vittoria sul Leicester ha trovato una bellissima sorpresa ad attenderlo.

A lasciare senza parole Francesco Totti, e i fan dell’ex capitano della Roma, è stata la bellissima sorpresa realizzata per lui dalla figlia Isabel. In particolar modo, la giovane figlia ha fatto trovare al padre un bigliettino sotto in cuscino con una dedica d’amore dove appare scritto “Ti amo” e la firma Isabel. Un dolcissimo messaggio che ha riempito di gioia Francesco Totti che non ha potuto fare a meno di condividere il tutto con il popolo del web.