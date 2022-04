Chanel Totti fa una rivelazione scioccante: “Mamm hai sempre detto che…”

By

Chanel Totti segue già le orme della madre Ilary Blasi, tanto da diventare una vera social star ma in queste ore lasciate senza parole troviamo l’annuncio sconvolgente che la giovane donna ha fatto attraverso il suo profilo ufficiale su Tik Tok.

Nel corso degli ultimi anni i figli della coppia formata da Ilary Blasi e Francesco Totti hanno trovato un modo e tempo di farsi spazio nel mondo dei social e non solo, così come nel caso di Cristian diventato già una stella nascente del calcio italiano tanto da giocare nella squadra della Roma è pronto a seguire lo stesso percorso che in passato l’ex capitano ha fatto prima di lui.

Chanel, invece, ha trovato modo e tempo di esprimersi sui social network conquistando una lunga serie di fan che oggi seguono la sua pagina ufficiale.

La clamorosa rivelazione di Chanel Totti

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel corso degli ultimi anni la giovane figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti come ogni adolescente ha aperto il proprio canale Tik Tok, raccontando qui la sua vita tra amici, scuola, famiglia e video super ironici che le hanno permesso di mettere in campo tutto il suo talento.

Nel corso delle ultime ore, infatti, proviamo la pubblicazione di un video che la giovane Totti ha condiviso nel suo canale social ufficiale, il quale contiene una clamorosa rivelazione e che in men che non si dica ha fatto il giro del web lasciando tutti senza parole.

“Mamma mi hai sempre detto che…”

Il video facciamo riferimento condiviso da Chanel Totti è accompagnato da un audio già preimpostato con una voce da donna di sottofondo che racconta, in chiave ironica, Di aver raggiunto il suo obiettivo nella carriera e di aver seguito allo stesso tempo il consiglio che la madre un tempo le aveva dato: “Mamma, hai sempre detto che mi sarei fidanzata con qualcuno che avrei conosciuto in tribunale. È vero, ha avuto dieci anni di carcere, lo amo”.

Un Tik Tok che ha subito sbancato sulla piattaforma social, strappando un sorriso della giovane donna di casa Totti che mostra di avere già la stessa padronanza della scena della madre oltre che la stessa identica bellezza.