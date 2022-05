Juventus – La frase del giocatore non passa inosservata: il futuro in bianconero non è più sicuro

La Juventus ha perso un’occasione importante per l’assalto al terzo posto. Dopo la partita con il Genoa, un giocatore non ha nascosto il malumore.

Umore nero in casa Juve: la sconfitta con il Genoa complica la corsa al terzo posto. Delle frasi molto esplicite di un calciatore alimentano indiscrezioni su un possibile addio.

La Juve ha perso a Genova nonostante l’iniziale vantaggio firmato Dybala. La qualificazione alla prossima Champions League è comunque assicurata, ma ora diventa complicato raggiungere il terzo posto in classifica. Inoltre, il risultato di Marassi ha dato la matematica certezza di un fatto sorprendente: è impossibile che Allegri raccolga più punti rispetto a Pirlo.

Ora l’attenzione si sposta sulla Coppa Italia: l’11 maggio andrà in scena la finale contro l’Inter allo Stadio Olimpico. Si tratta di un appuntamento che i bianconeri non possono fallire, altrimenti la stagione terminerà senza titoli. L’avversario, però, non è dei più semplici e ha già vinto la finale di Supercoppa in inverno: si prospetta una partita dalle mille emozioni.

Intanto, le parole di un giocatore hanno scatenato voci di mercato: le frasi pronunciate sono molto chiare.

Quella frecciatina non è passata inosservata, i tifosi iniziano a preoccuparsi

Mancano tre partite alla fine della stagione e la Juve è consapevole di aver raccolto meno di quanto previsto. Il ritorno di Allegri in estate e l’acquisto di Vlahovic in inverno non sono bastati per tornare competitivi in Italia e soprattutto in Europa: il prossimo mercato sarà fondamentale per costruire una squadra vincente.

In ogni caso, c’è ancora la possibilità di vincere un trofeo: la partita con l’Inter sarà molto complicata, ma sarà altrettanto importante per l’autostima. Chiudere l’annata con la Coppa Italia cambierebbe in positivo i giudizi sulla stagione almeno parzialmente.

Tuttavia, il match perso con il Genoa ha avuto un ulteriore risvolto inaspettato.

Le parole di Moise Kean a fine partita, infatti, non sono passate in sordina.

L’attaccante bianconero è tornato in estate dopo una parentesi poco fortunata con l’Everton. La società crede in lui, come ha confermato il vicepresidente Pavel Nedved prima del match con il Genoa: l’ex centrocampista ha infatti dichiarato di aspettarsi almeno 20/25 gol stagionali.

Contro i rossoblù è tornato titolare al fianco di Dybala e Vlahovic, ma la sua prestazione non è stata sufficiente, considerando anche che ha sbagliato un gol a porta vuota in pieno recupero. A fine partita ha commentato la stagione a livello personale e non ha nascosto la sua delusione per il poco impiego: “Mi aspettavo di giocare di più, ma il mister vede la soluzione migliore”.

Non una polemica vibrante, ma si è trattato sicuramente di un messaggio chiaro e forte. Lo spazio in attacco è poco: Dybala, Morata e Vlahovic hanno giocato con maggiore regolarità rispetto a lui. I tifosi si domandano cosa sarà del suo futuro, ma la dirigenza avrebbe le idee abbastanza chiare in tal senso: verrà riscattato e farà parte della rosa della prossima stagione.

Tuttavia, lui vorrebbe più spazio: se non gli sarà garantito, allora l’addio potrebbe diventare una possibilità.