Gigi Buffon le parole su Dybala non passano inosservate: il commovente retroscena che li lega ha emozionato i tifosi

Gigi Buffon storico numero uno della Juventus e dell’Italia attualmente in forza al Parma, ha svelato il commovente retroscena che lo lega a Paulo Dybala: tifosi in lacrime dopo la confessione.

L’ultimo weekend di Serie A è stato contraddistinto dal malinconico commiato di diversi giocatori che hanno negli ultimi lustri rappresentato uno spezzone importante della recente storia del nostro campionato. Se sabato una Napoli intera diceva addio al non più Capitano Lorenzo Insigne tanto allettato dall’ “American dream”, solo due giorni dopo un gremito Allianz Stadium omaggiava per l’ultima volta Paulo Dybala e Giorgio Chiellini.

Il numero 3 ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo mentre l’argentino è dallo scorso marzo alla ricerca di una nuova squadra che possa accontentare quelle richieste economiche che Arrivabene e colleghi non hanno potuto mettergli sul piatto per il rinnovo contrattuale.

Dopo un gioco di tira e molla durato più del previsto e un dialettico scambio a distanza tra l’ex Palermo e la dirigenza, Dybala ha alla fine deciso di dire addio alla Vecchia Signora dopo una storia durata ben sette anni e pregna di emozioni, gioia ma anche qualche delusione. Della sua situazione sono state dette tante cose, complice la qualità e la situazione contrattuale di uno dei giocatori più importanti del nostro campionato che ha catalizzato di certo non poca attenzione in vista dell’imminente campagna acquisti.

In attesa di aggiornamenti sul suo futuro, riportiamo di seguito il retroscena emerso dalle parole di Gianluigi Buffon (un altro in grado di far versare lacrime ad una città intera dopo aver trascorso quasi 20 anni all’ombra della Mole Antonelliana) che ha ricordato un commovente dettaglio che lo lega a “La Joya“.

La rivelazione di Buffon lascia tutti di stucco, un dettaglio incredibile da ricordare

Le dichiarazioni del numero uno aumentano l’eco circa la scelta professionale di Dybala, intorno al quale in non pochi avevano ricucito l’etichetta di nuova bandiera straniera. Le responsabilità conferitegli dalla pesante numero dieci di Del Piero e la fascia di capitano da lui indossata in diversi spezzoni di questa quasi decade a Torino lasciano intendere l’importanza del vuoto che l’ormai ex Juve lascerà nel cuore dei propri fan.

A questi non saranno sfuggite, quindi, le dichiarazioni del su citato portiere, in bianconero dal 2001 al 2018 e, dopo l’esperienza al PSG, dal 2019 al 2021. Una parentesi importante della propria gloriosa carriera è stata da Buffon condivisa proprio con Dybala. Questo le dichiarazioni dell’estremo difensore e il commovente dettaglio annunciato sul proprio account Instagram. Su questo stesso social, come raccontatovi, il numero 10 aveva rivelato nelle scorse ore un importante dettaglio che ha lasciato i tifosi increduli.

“Abbiamo difeso gli stessi colori. Abbiamo indossato la stessa maglia e la stessa fascia. Abbiamo provato le stesse emozioni e gioito per tante vittorie insieme. Paulo, buona fortuna per il tuo futuro“.

Adesso i tifosi si augurano di poter quantomeno evitare di assistere al passaggio del ventottenne all’Inter. Durante il suo ultimo giro di campo, come testimoniato da diversi video sui social, in non pochi gli hanno chiesto di non accettare le avances di Marotta e Inzaghi. Moniti ai quali Paulo è sfuggito abbassando la testa. Un dettaglio non passato inosservato e che insieme alla notizia emersa ieri circa il suo acquisto immobiliare in quel di Milano potrebbe lasciar intendere come il suo futuro sia ormai già scritto. E intanto ai piani alti di Via Druento avrebbero già trovato un sostituto.