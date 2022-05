Napoli – Avvistato in giro, ha preso casa in città: tifosi azzurri spiazzati, c’è lo zampino di Spalletti

Sembra già essere pronto il prossimo acquisto della squadra di Luciano Spalletti, che ha voluto fortemente il suo arrivo.

Manca ancora una giornata al termine del campionato, ma la stagione del Napoli è già conclusa con un matematico terzo posto.

Terzo posto che non fa felici i tifosi, che quest’anno erano convinti di poter lottare fino alla fine per lo scudetto, che tornerà a Milano con ogni probabilità sponda Milan. Uno scudetto perso anche per alcuni problemi che la squadra ha dovuto affrontare, come i molti infortuni e le partenze dei giocatori per la Coppa d’Africa.

In particolare si è risentito molto di una delle colonne portanti del Napoli come Zambo Anguissa, che dal suo arrivo ha fatto capire subito la sua importanza in mezzo al campo e come sia diventato insostituibile per Spalletti. Accanto al camerunense si sono alternati Lobotka e Fabian Ruiz, ma nessuno è riuscito a dare particolare continuità di prestazioni e a far fare il salto di qualità al Napoli, che cerca dunque qualcuno da affiancare in maniera definitiva all’ex Fulham, in vista anche della probabile partenza di Ruiz.

Un affare d’oro si è già concretizzato? L’indizio incredibile che fa capire tutto

Sembra già chiuso il prossimo acquisto del centrocampo partenopeo. Il club di De Laurentiis andrebbe infatti a prendere l’esubero di un’altra squadra italiana, un giocatore di livello molto alto, che però non rientra nei piani del tecnico.

Stiamo parlando di Jordan Vereteout, centrocampista francese in forze alla Roma, che quest’anno ha vissuto una delle stagioni più difficili da quanto è in Italia. L’amore con Mourinho sembra infatti non essere sbocciato, e spesso è stato lasciato in panchina favorendo Cristante o Sergio Oliveira al suo posto.

Veretout fu portato in Italia dalla Fiorentina, che lo prelevò dall’Aston Villa nel 2017 per circa 7 milioni di euro. Dopo due ottime stagioni in maglia viola, la Roma lo prende per 18 milioni di euro. Centrocampista da ottimi piedi, in grado di tirare anche rigori e calci di punizione, ha sempre avuto tanti gol nei suoi piedi, come testimoniano i 10 gol del primo anno a Firenze e gli 11 dello scorso anno a Roma. Le troppe panchine di quest’anno non hanno sicuramente fatto bene al suo rendimento, tanto che già a gennaio sembrava dover andare via.

Le indiscrezioni che giungono da Napoli sono incredibili. Un agente immobiliare avrebbe infatti chiamato Radio Marte, dicendo che Veretout ha preso già casa a Napoli, pronto a sbarcare in azzurro, indiscrezione confermata dal giornalista tifoso Raffaele Auriemma, che conferma il gradimento di Spalletti e di Giuntoli per il giocatore.

Un centrocampista che farebbe sicuramente al caso del Napoli e che con Zambo Anguissa formerebbe una coppia di centrocampisti complementari tra loro, in grado di coprire ed impostare alla perfezione nel 4-2-3-1 del tecnico toscano degli azzurri.