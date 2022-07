Georgina Rodriguez: il vestito si apre tutto fino alla vita, che stacco di coscia meraviglioso

By

Georgina Rodriguez ha fatto impazzire tutti i suoi fan pubblicando la foto di un vestito che lascia intravedere la sua coscia. Ecco l’immagine apparsa sui social.

Una delle donne dei calciatori più belle di sempre che con il suo fascino e il suo sguardo ha conquistato tutti i tifosi è Georgina Rodriguez compagna di Cristiano Ronaldo, calciatore portoghese.

Georgina Rodriguez e il vestito dallo spacco vertiginoso

Dotata di una forma fisica perfetta, Georgina è legata sentimentalmente al campione della nazionale portoghese che in questo periodo non si sa ancora in quale squadra giocherà nel prossimo campionato.

Nata a Jaca, nei Pirenei, in Spagna, la Rodriguez, classe 1994 sin dall’infanzia ha praticato corsi di danza risultando una delle più brave ai corsi frequentati dimostrando di avere talento nella disciplina.

Per via del suo aspetto fisico, viene reclutata da importanti talent scout del mondo della moda che le propongono di lavorare come indossatrice e modella facendola diventare in breve tempo una delle modelle più desiderate prima d’Europa e poi del mondo intero.

La storia con Cristiano Ronaldo ha inizio nel 2016 e sin dal primo momento i due hanno avuto una perfetta sintonia tra di loro a tal punto da diventare inseparabili e da mettere al mondo dopo un’anno d’amore la loro figlia Alana Martina.

Per Cristiano si tratta della sua prima figlia nata tradizionalmente dato che precedentemente il calciatore aveva fatto ricorso alla maternità surrogata per avere dei figli.

I due si sono conosciuti in una boutique di Gucci a Madrid, dove Georgina lavorava come commessa e dopo una serie di sguardi i due si sono rincontrati per puro caso ad un evento di Dolce & Gabbana.

Da quel momento i due sono diventati inseparabili, tanto che quando la Rodriguez è stata co-conduttrice del Festival di Sanremo nel 2020, Cristiano Ronaldo è stato seduto in prima fila per ammirarla.

Il post di Instagram

La donna, in occasione della kermesse, ha presentato con Amadeus la terza serata alternandosi con la cantante e conduttrice televisiva albanese Alketa Vejsiu.

Georgina ama far vedere ai suoi followers i meravigliosi abiti che indossa che provengono dalle più prestigiose boutique di tutto il mondo, lasciando incantati tutti quanti per la magnificenza del modo in cui le stanno addosso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio)

In un ultimo scatto pubblicato su Instagram, la donna si è mostrata con un abito dallo spacco molto lungo che mette in risalto la sua coscia che ha scatenato tutti i suoi fan che sono subito corsi a riempire di complimenti e di like il post.