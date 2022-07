Milan-Ziyech, l’affare si avvicina: ecco cosa sta sbloccando la trattativa

Il Milan continua a insistere per portare in rossonero Hakim Ziyech: gli incastri del calciomercato stanno avvicinando sempre di più la chiusura dell’operazione.

Maldini e Massara vogliono regalare quanto prima a Pioli una squadra competitiva in grado di alzare l’asticella anche in Champions League.

Manca sempre meno all’inizio del campionato e il Milan sta cercando di recuperare il più in fretta possibile il tempo perso a giugno. L’insediamento di RedBird e i ritardi nei rinnovi di Maldini e Massara hanno infatti penalizzato i rossoneri, che si sono visti sfuggire uno degli obiettivi principali: Sven Botman.

Adesso però la dirigenza è al lavoro giorno e notte per cercare di regalare a Pioli quei colpi in grado di far fare il salto di qualità alla rosa. In particolare è sempre più vicino l’acquisto di Charles De Ketelaere dal Brugge. Il giovane classe 2001 vuole solo il Milan e i rossoneri sono in attesa di ricevere al più presto una risposta dal club belga sull’ultima offerta da circa 30 milioni di euro.

Il mercato in entrata non finisce però qui, visto che il club Campione d’Italia è alla ricerca anche di un centrocampista. Il nome di Renato Sanches è sempre in cima alla lista dei desideri, anche se c’è da sconfiggere la concorrenza del PSG. Solo il centrocampista portoghese alla fine deciderà il meglio per il suo futuro. Infine c’è anche da risolvere la questione relativa all’esterno destro, con Hakim Ziyech sempre più vicino a vestire la maglia del Milan.

Due alleati preziosissimi per il Milan: c’è ottimismo nell’aria

Per il calciatore marocchino potrebbe presto sbloccarsi la trattativa grazie ad alcuni intrecci di mercato dell’ultim’ora. Infatti il Barcellona si è assicurato Raphinha del Leeds per 58 milioni di euro, privando del Chelsea di uno dei principali obiettivi in entrata. A questo punto i Blues si butteranno a capofitto su Serge Gnabry, che lascerà il Bayern Monaco dopo l’arrivo di Sadio Mané in Germania. A questo punto, con l’arrivo dell’ala tedesca a Stamford Bridge, ecco che Ziyech sarà lasciato libero di partire.

Proprio come successo con Lukaku, dopo la rottura con il procuratore il calciatore marocchino ha affidato i suoi interessi a Roc Nation, l’agenzia di Jay-Z che dal 2020 è partner del Milan. Gli ottimi rapporti tra le due società potrebbero quindi rappresentare un’importante scorciatoia per il buon esito dalla trattativa. Insomma, l’obiettivo del Chelsea, del giocatore e del Milan è lo stesso: ecco perché dopo queste ultime novità l’affare è più vicino che mai alla chiusura.

I tifosi e Pioli sperano che tutto vada per il verso giusto e che Hakim Ziyech possa presto diventare ufficialmente un nuovo giocatore rossonero.