Francesco Totti svela cosa deve fare a letto con la moglie : “Con Ilary devo…”

Tempi di confessioni bollenti per Francesco Totti che rivela cosa fa a letto per la moglie Ilary Blasi… una confessione che ha già fatto il giro del web e mettendo la coppia al centro dell’attenzione mediatica.

Dopo l’intervista rilasciata da Ilary Blasi ospite dell’amica Silvia Toffanin al programma Verissimo, finalmente, sembrerebbe essere stata ristabilita in via definitiva tutta la verità sulla crisi e i rumors che parlavano di un imminente divorzio tra la conduttrice e Francesco Totti.

Rientra quindi l’allarme circa un’ipotetica fine del matrimonio per la famosa coppia e subito sul web a farsi spazio troviamo delle dichiarazioni bollenti che, non molto tempo fa, l’ex calciatore della Roma ha rilasciato proprio circa l’intimità con la moglie.

Torna il sereno nella coppia Totti – Blasi

Ebbene sì, una volta chiarito quanto successo dietro le quinte per la coppia formata da Ilary Blasi e Francesco Totti ecco che i fan sono tornati a seguire in modo sereno i racconti quotidiani relativi alla vita della coppia davanti le telecamere e lontano. Adesso che per i due è finalmente tornato il sereno, ecco si sposta su dettagli piccanti che riguarda la loro vita sentimentale.

In particolar modo, a tenere banco nel mondo del web troviamo delle confessioni bollenti fatte proprio dall’ex capitano della Roma che, durante una passata intervista rilasciata ospite di un programma di casa Rai 1, senza mezzi termini ha parlato dell’intimità con la moglie… lasciandosi andare a dettagli molto piccanti.

“Con lei a letto…”

Non è la prima volta che Francesco Totti o Ilary Blasi si lasciano andare a delle confessioni bollenti riguardanti il loro matrimonio, così come è successo in passato durante un’intervista che l’ex capitano della Roma ha rilasciato ospite del programma Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio.

In quell’occasione, l’ex calciatore con fare ironico e scherzoso parlando della moglie dell’intimità con lei ha fatto la seguente rivelazione: “Com’è Ilary a letto? Vi dico che dorme con il pigiama nelle calze, per spogliarla ci metto un’ora e mezza”.