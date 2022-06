Ginevra Lambruschi, estate bollente: bikini e curve mozzafiato | FOTO

Ginevra Lambruschi torna ad essere proprio dei media, il tutto attraverso la pubblicazione di uno scatto che la ritrae sensuale bellissima come non mai…

Nel corso delle ultime settimane il popolo del web ha avuto modo di vedere la giovanissima Ginevra Lambruschi protagonista dell’attenzione dei media, dopo la fine burrascosa della sua relazione con Mirko Antonucci ad un passo dall’altare.

L’influencer e ufficialmente tornata a mettersi in gioco sui social network qui dove notoriamente conosciuta in qualità di social influencer. Infatti, a catturare l’attenzione dei media dobbiamo la condivisione di alcuni scatti che hanno subito fatto il giro del web.

L’estate bollente di Ginevra Lambruschi

Nel corso delle ultime settimane Ginevra Lambruschi è tornata ad essere una delle protagoniste più chiacchierate della cronaca rosa, ma nonna per l’evento che aveva sempre desiderato ovvero l’imminente matrimonio con il giocatore della Roma Mirko Antonucci, la coppia deciso di lasciarsi dopo anni d’amore e l’arrivo della loro prima figlia Sofia… un addio costellato da motivazioni sconosciute dato che sia il calciatore che l’influencer preferiscono rimanere chiusi nel loro silenzio.

In queste ore, però, nel mirino dell’attenzione del web troviamo Ginevra Lambruschi, la quale ha condiviso una foto nella sua pagina Instagram ufficiale che inaugura così l’estate bollente in qualità di reginetta indiscussa dei social network.

L’influencer ricomincia da sé… la foto fa impazzire il web

Ebbene sì, Ginevra Lambruschi ha deciso di dedicare tutto il tempo a sua disposizione solo ed esclusivamente alla figlia Sofia e sé stessa, così come dimostrato anche dalle varie Instagram stories condivise nella sua pagina ufficiale e le foto che la ritraggono bellissima e sensuale come non mai in bikini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ginevra Lambruschi (@ginevralambruschi)



Non a caso, a tenere pacco nel mondo del web troviamo una bellissima foto che Ginevra Lambruschi ha condiviso in queste ultime ore con indosso un bikini da urlo in grado di mettere a risalto tutte le sue curve… annoverato subito come uno scatto super bollente e sensuale che segna l’avvio ufficiale dell’estate per l’influencer che torna a rimettersi comunque sia in gioco.