Bobo Vieri si lascia sfuggire la bomba, lui ne è certo due stelle della rosa dell’Inter partiranno questa estate: ecco di chi si tratta.

L’ex attaccante proprio dei nerazzurri ha parlato del mercato dell’Inter e ha fatto due nomi pesantissimi che potrebbero lasciare Milano: ecco chi sono.

Il mercato dell’Inter si prepara ad essere sulla falsariga di quello dello scorso anno.

La squadra nerazzurra, dopo lo scudetto perso in favore dei cugini del Milan, ha tutta l’intenzioni di rinforzare la rosa da dare in mano a Simone Inzaghi ma per farlo dovrà accettare di rinunciare a qualche pezzo pregiato.

I nerazzurri stanno in realtà già procedendo a passo spedito nella ricerca costante di pedine dal giusto rapporto qualità-prezzo da poter inserire in squadra per allungare la panchina e dare la possibilità al tecnico ex Lazio di competere per davvero su 3 fronti fino in fondo.

Dybala e Lukaku sono inevitabilmente il sogno di tutti i supporter della squadra meneghina ma gli eventuali loro arrivi potrebbero portare all’addio di Lautaro.

Allo stesso modo, per chiudere la trattativa Bremer (con cui l’Inter potrebbe avere un accordo di massima) si rende necessaria la partenza di uno dei 3 colossi difensivi che hanno segnato le ultime 3 stagioni.

Il rebus del mercato nerazzurro è quindi ben più intircato di un anno fa quando furono ceduti Hakimi e Lukaku per poi intervenire sul mercato con colpi a parametro 0 o cifre estremamente basse e pertanto più facilmente perseguibili dai nerazzurri.

Proprio del mercato dell’Inter ha parlato un ex grandissimo del club come Bobo Vieri che nel corso della sua Bobo TV ha palesato l’ipotesi di due delicatissime uscite.

Le parole di Vieri spaventano i tifosi: ecco chi potrebbe lasciare l’Inter

Un mercato fatto di uscite pesanti per permettere entrate di alto spessore.

L’Inter ha un piano ben preciso in testa e per realizzarlo sa che nessuno (o quasi) è visto come realmente incedibile.

Nelle scorse settimane diversi nomi sono stati dati in uscita dalla Milano sponda nerazzurra quali Bastoni (su cui resta l’interesse del Tottenham) e Lautaro (su cui potrebbe esserci l’Atletico Madrid), non solo loro però sono coinvolti in voci di mercato.

Parlando nella sua Bobo TV, l’ex attaccante di Juve ed Inter Christian Vieri ha fatto altri due nomi molto pesanti: Milan Skriniar e Denzel Dumfries.

Il centrale slovacco gode del grande interesse del PSG che sta già trattando con l’Inter per un accordo che supererebbe di gran lunga i 50 milioni di euro, sull’olandese arrivano voci sparse dalla Premier League anche qui per cifre molto elevate.

I due sacrificati in casa Inter potrebbero quindi essere dei beniamini dei tifosi come Skriniar e Dumfries ma solo il tempo darà ragione o meno a Bobo Vieri.