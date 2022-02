Giorgia Palmas, ricordate il suo ex? Lui era uno dei protagonisti della Seria A

Giorgia Palmas è una delle donne più amate e seguite nel panorama social e della televisione italiana, con un passato da ex velina è una vita sentimentale che attualmente la vede al fianco del marito Filippo Magnini… ma ricordate chi era il suo ex non che è protagonista della serie A?

I riflettori dei media tornano ad essere concentrati su l’ex velina oggi showgirl di successo Giorgia Palmas. Nel corso degli anni di carriera l’artista ha avuto modo di presentarsi al pubblico televisivo mettendosi in gioco in vari programmi e mostrando così il suo grande talento, primo fra tutti Striscia la notizia, insieme a Paperissima sprint e anche Buona Domenica… In questo frangente Giorgia Palmas ha avuto modo di far parlare di sé anche nel panorama del gossip italiano a seguito di alcune di importanti relazioni che hanno segnato così la sua vita.

Uno degli amori importanti per l’ex velina è rappresentato da Davide Bombardini, nonché padre della prima figlia Sofia.

Ricordate Giorgia Palmas e Davide Bombardini?

Nonostante la costante attenzione che i media hanno riservato alla vita di Giorgia Palmas, lascia girl ed ex velina ha sempre cercato di mantenere un massimo riserbo su ciò che riguarda la sua sfera privata.

Dell’amore con Davide Bombardini, ad esempio, si conosce ben poco se non la grande emozione scatenata dall’incontro che l’ex calciatore e Giorgia Palmas hanno avuto negli studi del reality show L’Isola dei Famosi che nel 2011 al coronato l’ex di Striscia la notizia in qualità di vincitrice.

Una volta conclusa l’esperienza televisiva, Giorgia Palmas annuncerà la fine della sua relazione con Bombardini per poi annunciare in seguito l’importante amore che per anni l’ha tenuta legata Vittorio Brumotti.

Che fine ha fatto Davide Bombardini?

Dopo l’addio le strade della coppia si sono definitivamente separate, anche se ad oggi Giorgia Palmas e l’ex compagno Davide Bombardini continuano ad avere uno splendido rapporto per il bene principalmente della figlia Sofia.

Davide Bombardini, dopo una grande carriera nel mondo dello sport, durante la quale ha indossato maglie di grandi squadre come quella del Reggina, Palermo, Roma, Atalanta e Sampdoria ha concluso la sua carriera con l’Albinoleffe. Da quel momento in poi, però, Bombardaci sembrerebbe essere totalmente scomparso dalle scene preferendo mantenere un certo riserbo su ciò che succede nella sua vita oggi.