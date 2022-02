Inter, rivelazione shock: “Lautaro Martinez a un passo dall’addio!”

By

Il futuro di Lautaro Martinez potrebbe essere presto lontano dall’Inter: scottanti rivelazioni svelano l’accordo a un passo con un top club europeo.

Si susseguono ormai da tante partite le critiche per le prestazioni di Lautaro Martinez con la maglia dell’Inter. L’attaccante argentino, a secco di gol dalla finale di Supercoppa Italiana con la Juventus, sta rischiando seriamente di perdere il posto da titolare a svantaggio di Alexis Sanchez. E intanto clamorose dichiarazioni lo vedrebbero lontano da Milano.

Lautaro Martinez e l’Inter non stanno vivendo un momento certamente facile all’interno di questa stagione. I nerazzurri sono reduci dalle due sconfitte consecutive contro il Liverpool in Champions League e il Sassuolo in Serie A, che hanno un po’ destabilizzato l’ambiente.

Alcuni giocatori hanno abbassato il loro rendimento rispetto a quello di inizio stagione e uno di questi è sicuramente Lautaro Martinez. Il Toro argentino oltre a non riuscire a trovare il gol dal rigore contro la Juventus in Supercoppa Italiana, non sta riuscendo nemmeno a offrire prestazioni sufficienti. Nonostante sia uno dei giocatori più stimati dal proprio tecnico Simone Inzaghi, Lautaro Martinez potrebbe molto presto perdere il posto da titolare ai danni di Sanchez.

Nonostante il rinnovo di contratto di qualche mese fa fino al 2026, si susseguono le voci di un suo addio all’Inter molto vicino. Il Toro non è contento di questa seconda parte di stagione ma vuole tornare a trascinare l’Inter a suon di gol e giocate verso il suo ventesimo scudetto della storia.

Le dichiarazioni che lasciano spiazzati i tifosi

Fino a questo momento, sono 12 i gol di Lautaro Martinez messi a segno in questa stagione. Con l’addio di Lukaku ci si aspettava l’esplosione definitiva dell’attaccante argentino, che però non è ancora arrivata fino a questo momento. E pensare che fino a qualche tempo fa molte big europee avevano puntato gli occhi sul Toro, pronte ad aggiudicarselo a cifre vicine ai 100 milioni di euro.

La squadra più vicina all’acquisto di Lautaro Martinez è stata il Barcellona, che ha provato a tutti i costi a portarlo al Camp Nou per farlo giocare insieme al connazionale Messi. Le scottanti dichiarazioni dell’ex direttore tecnico del Barcellona, Ramòn Planes, hanno confermato come l’attaccante dell’Inter sia stato a un passo dal vestire la maglia blaugrana. “La trattativa era stata imbastita prima del Covid. Abbiamo fatto tanti incontri con i suoi agenti e con i dirigenti dell’Inter, con i quali abbiamo un ottimo rapporto. Poi c’è stata la pandemia e sono cambiate le cose“.

Dichiarazioni che hanno dell’incredibile, e che non escludono futuri tentativi da parte del Barcellona per quello che è considerato come uno dei talenti più luccicanti del calcio mondiale.