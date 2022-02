Napoli, le parole di Xavi infiammano il match col Barcellona

L’ allenatore del Barcellona ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Napoli.

La partita d’andata si è giocata allo stadio Camp Nou giovedì 17 febbraio ed è finita con il risultato di assoluta parità, 1-1.

Dopo un inizio in salita, il Napoli di Spalletti è riuscito a portarsi in vantaggio alla mezz’ora di gioco grazie alla percussione sulla destra, terminata con la doppia conclusione di Piotr Zielinski, la prima parata da Marc André Ter Stegen, la seconda scaraventata in rete dal polacco.

Il pareggio del Barcellona è arrivato al pareggio al quarto d’ora della ripresa. Il pareggio è arrivato grazie ad un calcio di rigore assegnato dall’arbitro Kovacs dopo un tocco di mano di Juan Jesus. La trasformazione fredda di Ferran Torres ha definito il risultato finale, nonostante un forcing finale incredibile del Barcellona, che non è riuscito a trovare il vantaggio.

Il match del ritorno si prevede una vera e propria battaglia, tra due squadre che sono anche le più gettonate per la vittoria finale della competizione. Prima della gara, Xavi Hernandez, allenatore dei blaugrana, ha mandato una frecciatina all’ambiente azzurro, toccando uno dei talismani dei partenopei.

“Maradona? Il più grande è…”

Il match si disputerà all’ex stadio San Paolo, ora stadio Diego Armando Maradona, giocatore caro ad entrambi i club. El pibe de oro è infatti stato una bandiera sia del Barcellona che del Napoli.

Il campione argentino è stato appena due stagioni al Barcellona, giocando 51 partite e segnando 34 gol. Ben diversa la storia con il Napoli, con cui ha giocato 257 partite con 115 gol in 7 stagioni, diventando un simbolo non solo della squadra partenopea ma della città intera, che ancora oggi non perde occasione per osannarlo, trattandolo come una vera e propria divinità.

Durante la conferenza stampa in vista della partita, Xavi ha speso parole nei confronti di Maradona che i tifosi del Napoli non hanno ben digerito: “Maradona è stato un punto di riferimento per noi, ma il migliore di sempre è stato Messi”.

Parole che infiammano la sfida e che hanno fatto insorgere i tifosi napoletani sui social, pronti a difendere a spada tratta il campione più amato della storia calcistica e non della città. Per vendicare queste parole i tifosi partenopei chiedono alla squadra di sconfiggere il Barcellona, in modo da affermare ancora una volta sul campo la grandezza di Maradona a cui si chiede un aiuto dal cielo.