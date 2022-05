Giorgia Rossi si mostra struccata e senza veli: che fisico ragazzi | Selvaggia da morire

Giorgia Rossi ha pubblicato una foto senza veli dove si mostra in tutta la sua natura selvaggia. Ecco il post pubblicato dalla donna.

Uno dei volti del giornalismo e della conduzione sportivo è Giorgia Rossi, attualmente impegnata nella conduzione di alcuni contenuti di DAZN.

Nata a Roma nel 1987 dopo aver terminato gli studi e aver ottenuto la maturità si iscrive alla facoltà di giurisprudenza interrompendo il suo percorso universitario diventando giornalista professionista iscritta all’ordine dei giornalisti del Lazio iniziando a lavorare all’età di 20 anni per il canale tematico Roma Channel.

Giorgia Rossi e la foto che ha fatto impazzire i fan

Dopo l’esperienza su questa emittente fa esperienza su Sky e su Rai Sport per poi approdare in Mediaset nel 2013 ricoprendo il ruolo di inviata nel programma Tiki Taka e successivamente diventando uno dei volti più popolari di Studio Sport.

Diventa conduttrice dei pre e post partita della UEFA Champions League in onda su Mediaset Premium e del programma Domenica Premium su Sport Premium, trasmissione che anticipa ogni domenica mattina le gare di Serie A.

Conduce i pre e post partita dei Campionati del mondo di Calcio nel 2018 diventando un ospite fisso del programma Balalaika – Dalla Russia col pallone per poi da agosto dello stesso anno condurre Aspettando Pressing e lo speciale Pressing Euro 2020 dedicato alle qualificazioni di calcio degli Europei del 2020.

Nel 2019 conduce Pressing Champions League e Pressing Serie A per poi diventare conduttrice al fianco di Federica Panicucci e Pierluigi Pardo de La partita del cuore del 2021.

Da luglio del 2019 diventa volto di DAZN prendendo parte a molte trasmissioni e contenuti della piattaforma che segue in maniera dettagliata il mondo del calcio e le sue competizioni.

Lo scatto pubblicato su Instagram

Giorgia è molto attiva sui social dove vanta 506mila followers che giorno dopo giorno crescono in modo esponenziale e come si può notare in alcuni scatti pubblicati su Instagram ama mettersi in posa durante il suo lavoro e nei momenti di pausa.

Molti fan amano il suo sorriso, travolgente e brillante, ma in un ultimo post pubblicato sul social, si è mostrata in una veste inedita, in primo piano con addosso soltanto un costume da bagno, senza trucco e al naturale mostrando la sua vera natura selvaggia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Rossi (@giorgy0506)

In molti hanno apprezzato lo scatto tra cui l’attrice Michela Quattrociocche che la definisce una tigre.

La Rossi dopo questa foto ha continuato a deliziare i suoi fan postando altre foto di se quasi tutte scattate prima della diretta sui campi da calcio senza mai perdere il suo sorriso che la contraddistingue.