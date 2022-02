Giulia Amodio, la paura dei fan agli sgoccioli della gravidanza: ecco come sta

Settimane molto delicate per Giulia Amodio, ormai agli sgoccioli della sua gravidanza. La moglie di Stefano Sensi, però, non starebbe attraversando un momento molto facile della sua dolce attesa? Ecco la notizia che mette in allarme i fan.

In questi ultimi mesi i tifosi di Sensi della Sampdoria hanno visto cambiare la vita del calciatore notevolmente, convolato a nozze insieme a Giulia Amodio che tra poco più di qualche settimana diventerà mamma per la prima volta.

Allo stesso tempo, le condizioni di salute della giovane influencer hanno destato non poche preoccupazioni per i fan dell’Amodio e di Sensi, soprattutto dopo le dichiarazioni che la futura mamma ha rilasciato alla redazione di Golssip.

Stefano Sensi presto papà per la prima volta

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di raccontare anche in occasione della pubblicazione di articoli precedenti, Giulia Amodio e Stefano Sensi hanno fatto sognare i loro fan con il racconto del giorno delle loro nozze e non solo…

La giovane coppia, infatti, ha anche annunciato di essere in dolce attesa della loro prima figlia ma, adesso che il tempo si stringe, Giulia Amodio avrebbe confessato di non sentirsi proprio al 100% della sua forza fisica innescando paura e preoccupazione per i tifosi di Sensi e non solo.

“Gennaio è stato un mese difficile”

A poche settimane dal parto, dunque, Giulia Amodio ha voluto fare chiarezza sulla dolce attesa della sua prima figlia rivelando così cosa sta succedendo nel quotidiano e rispondendo alle domande circa le sue condizioni di salute.

Infatti, alla redazione di Golssip Giulia Amodio, ovvero Lady Sensi, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Ho il termine il 3 aprile. A parte oggi che sono un po’ stanca, sto molto bene. Gennaio è stato un mese difficile, la pancia mi pesava tanto e non riuscivo a dormire, mi sentivo stanchissima, mal di schiena”. La moglie di Stefano Sensi ha poi concluso rivelando: “Per fortuna ora va molto meglio, non so se è questione di abitudine, se era colpa del ferro basso o il fatto che ho iniziato ad allenarmi più spesso e questo mi dà più energia. Contrazioni ancora neanche l’ombra”.