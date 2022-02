Inter la rivoluzione che rischia di alterare lo spogliatoio: ultimo tentativo di Inzaghi per evitare il peggio

Simone Inzaghi medita una rivoluzione: l’allenatore dell’Inter cerca la soluzione per i problemi offensivi della sua squadra: come prenderanno il cambiamento nello spogliatoio?

L’Inter, dopo una prima parte di stagione ricca di gol, sta faticando a trovare la via del gol: Simone Inzaghi è pronto a cambiare assetto tattico.

Da soluzione a problema: se l’Inter ha avuto un rendimento offensivo sbalorditivo nella prima parte di stagione, ora si ritrova a secco di gol. Gli attaccanti faticano: emblematico il digiuno di Luataro Martinez, che nelle ultime partite ha sbagliato occasioni semplici per un giocatore del suo calibro. La squadra di Inzaghi non ha segnato contro Sassuolo e Genoa, nonostante le occasioni non siano mancate. I nerazzurri sono comunque in piena lotta per lo scudetto e, grazie alla partita da recuperare, sarebbero anche virtualmente primi: al momento, però, a comandare la classifica c’è il Milan, prossimo avversario per l’andata delle semifinali di Coppa Italia.

Contro i rossoneri, Inzaghi potrebbe proporre un cambiamento radicale all’interno della formazione: la speranza è quella di invertire il trend offensivo delle ultime partite.

Inter, Inzaghi cambia tutto

Come anticipato, Inzaghi sta cercando una soluzione per i problemi offensivi. L’allenatore nerazzurro, in questi giorni, starebbe meditando un cambio di modulo per la sua formazione: il suo 3-5-2 dà garanzie ed è ben collaudato, ma alcuni avversari stanno imparando come neutralizzarlo.

La soluzione, dunque, potrebbe essere il passaggio al 3-4-1-2, modulo che già Conte ha provato a proporre durante la passata stagione. L’attuale allenatore del Tottenham, infatti, ha iniziato il campionato con Brozovic e Barella a centrocampo con Eriksen alle spalle di Lautaro e Lukaku: tuttavia, la squadra era troppo sbilanciata e subiva troppi gol. Il ritorno al 3-5-2 è stata la chiave per la vittoria dello scorso scudetto.

Inzaghi ci starebbe comunque pensando, poiché il suo calcio è meno pragmatico e metodico di quello di Conte: i nuovi interpreti potrebbero far funzionare il 3-4-1-2.

Il grande cambiamento, ovviamente, riguarderebbe l’inserimento di un trequartista al posto di una mezzala.

Ritorno al passato per Calhanoglu

Cambierebbe l’assetto tattico, ma non gli interpreti. Infatti, Inzaghi starebbe pensando di avanzare il raggio di azione di Calhanoglu per avvicinarlo alla porta e ai due attaccanti, lasciando a Brozovic e Barella i compiti difensivi e di costruzione dal basso.

Per il turco si tratterebbe di un ritorno alle origini, dato che lui ha sempre giocato sulla trequarti: da mezzala ha reso comunque bene, ma si è trattato di un cambio di ruolo.

Al momento il cambio di modulo sembrerebbe essere solo un’idea, ma Inzaghi ci starebbe pensando seriamente per il derby di Coppa Italia.