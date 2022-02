Juventus e Milan si scontrano di nuovo, ma questa volta su un altro campo

Juventus e Milan ancora una di fronte all’altra: l’occasione è veramente importante e cambierà le sorti del futuro di una delle due squadre.

Juve e Milan pensano già al prossimo mercato estivo e per rinforzare le proprio rose avrebbero deciso di puntare la loro attenzione su un top player che fa la differenza con i suoi gol. Il giocatore in questione è un campionissimo, che vedrebbe di buon occhio un trasferimento in Serie A.

Milan e Juventus in questa stagione si stanno rendendo protagoniste del campionato. Il Milan, con alti e bassi, è ai vertici della classifica, mentre la Juventus, dopo un inizio deludente di campionato, sta scalando la Serie A e si sta portando sempre più in alto, grazie a soprattutto all’intervento sul mercato invernale. L’arrivo di Vlahovic ha ridato ai bianconeri i gol che mancavano e delle vere e proprie prestazioni da fuoriclasse.

La sfida, però, continuerà anche sul mercato. Le dirigenze di Milan e Juventus sono pronte a darsi battaglia per un top player che gioca in uno dei top club europei e che se arrivasse apporterebbe decisivi miglioramenti ad una delle due rose.

Juve-Milan, è sfida di mercato

Juventus e Milan vogliono portare a Torino o a Milano un top player bramato da mezza Europa. Il giocatore in questione milita nel Real Madrid da anni, ma non sembra essere vicino al rinnovo: il suo contratto scadrà nell’estate del 2023, ma i media spagnoli suggeriscono che non ci sarà un accordo e che, piuttosto che perderlo a zero la prossima estate, i Blancos sono disposti a cederlo già a partire dalla prossima sessione di mercato.

Il giocatore in questione è Marco Asensio, l’attaccante spagnolo classe 1996. Il fuoriclasse del Real è uno dei fedelissimi di Florentino Pérez, tuttavia date le mosse auspicate nella prossima sessione di mercato da parte del Real, il campionissimo madridista potrebbero lasciare la corte del Santiago Bernabéu.

Milan e Juventus sono seriamente intenzionate ad acquistarlo, ma devono fare i conti con due questioni: il prezzo fissato dal Real, ovvero 50-60 milioni, una cifra pesante per entrambe e la concorrenza di molti altri top club europei: Arsenal, Liverpool, Bayern Monaco, Borussia Dortmund e PSG sono fortemente interessate a lui e faranno di tutto per portarlo nei loro rispettivi campionati.