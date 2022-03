Hackerato l’account di Wanda Nara: finisce tutto il rete, la sua reazione

By

Ancora guai in paradiso per Wanda Nara che ha visto il suo profilo social hackerato per diverse ore. Una notizia che ha fatto subito il giro del mondo e che ha lasciato i fan dell’influencer assolutamente sconvolti.

Un nuovo momento difficile da affrontare per Wanda Nara è arrivato in questi giorni quando ha visto negato l’accesso nei suoi profili social, creandole così un forte disagio da un punto di vista lavorativo che personale.

Un colpo di scena che è acceso i riflettori sul privato della moglie di Mauro Icardi e per la quale sono state rese note alcune chat private, come violando così in toto la sua privacy e rivelando intenzionalmente cosa sarebbe successo tra lei e la presunta amante del marito oltre che i messaggi recapitati da alcuni follower.

Wanda Nara sotto shock, smascherata sui social

Non è la prima volta che Wanda Nara si vede costretta a fronteggiare delle emergenze derivante dalla gestione dei suoi account social, così come è successo in piena crisi matrimoniale con Mauro Icardi, durante la quale ha pubblicato un messaggio prontamente cancellato Ma che era già stato screenshottato e ricondiviso da fan e anche magazine.

Questa volta le cose sarebbero andate diversamente e l’influencer argentina, come lei stessa ha spiegato, è stata privata per diverse ore dei suoi profili social… ore interminabili durante le quali sarebbero state diffuse immagini e il contenuto segreto di conversazioni private.

Lo sfogo di Wanda Nara

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, a tenere banco nel mondo del web in queste ore troviamo il racconto shock fatto da Wanda Nara che si è fissa sottrarre gli account social da un effetto hacker che si è volutamente intrufolato gestiti dalla moglie di Mauro Icardi.

In particolar modo sembrerebbe che qualcuno abbia condiviso messaggi che la Nara scambiata con la presunta amante di Mauro Icardi, China Suarez, e messaggi ricevuti da ammiratori e follower.

Wanda Nara, in un video condiviso sui social ha così spiegato cose è successo nel dettaglio: “Ebbene, eccomi qui dopo una lunga notte. Hanno provato fino alle 6, 7 del mattino, a continuare a prendere il mio profilo, a un certo punto non ha funzionato più niente… Ma io non ho niente da nascondere”.