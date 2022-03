Spalletti ed il curioso retroscena che coinvolge un calciatore: “Sono rimasto senza parole”

Nelle ultime ore è stato rivelato un curioso retroscena che coinvolge l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti.

Il Napoli di Luciano Spalletti sta andando forte, ed è una delle serie candidate alla vittoria finale dello scudetto.

L’allenatore toscano è arrivato appena lo scorso anno sulla panchina partenopea, ma in poco tempo è riuscito a dare alla squadra una sua forte identità. Nonostante le tante assenze per infortuni vari e per la coppa d’Africa, il suo Napoli è riuscito a rimanere a galla e si trova pienamente coinvolto nella lotta per il titolo.

Quello con il Napoli sarebbe il primo scudetto in Italia per Luciano Spalletti, che è riuscito ad alzare due volte il titolo di campione nazionale in Russia, sulla panchina dello Zenit Sanpietroburgo, sia nel 2010 che nel 2012.

Prima del Napoli, il 63enne di Certaldo aveva allenato l’Inter, riuscendo nell’impresa di riportarla tra le prime quattro del campionato Italiano e dunque in Champions League per due ani consecutivi, ma senza portare titoli in quel di Milano.

Dove era riuscito invece a vincere i suoi unici titoli è stato alla Roma, che il toscano ha allenato in due occasioni diverse, la prima dal 2005 al 2009, la seconda dal 2016 al 2019. È stato proprio durante la sua prima esperienza romana che Spalletti è riuscito a vincere due coppe Italia e una supercoppa italiana, trofei conquistati tutti in finale contro quella che sarebbe stata la sua futura squadra, cioè l’Inter.

È proprio un suo ex giocatore dei tempi della prima Roma di Spalletti che ha rivelato un curioso retroscena riguardante il suo allenatore.

Mi ha fatto ammutolire

Il giocatore in questione è Amantino Mancini, brasiliano arrivato in Italia nel 2003 a titolo gratuito dall’Atletico Mineiro, e che è stato alla Roma fino al 2008 giocando con la maglia giallorossa 222 partite e segnando 59 gol.

L’esperienza che racconta risale alla Champions League 2007/2008, in cui la Roma era nel girone insieme a Manchester United, Sporting Lisbona e Dinamo Kiev. Durante la partita disputata a Lisbona, ci fu questo siparietto tra l’attaccante giallorosso e il suo allenatore.

“Durante quella partita mi disse qualcosa che non mi convinceva. Me lo lesse negli occhi e mentre si avvicinava a me prese due arance e le stritolò. In quel momento ammutolii e non aprii bocca. Alla fine abbiamo pareggiato la partita al 90′” racconta Amantino Mancini, a testimonianza di quanto l’allenatore toscano sia severo, ma anche di quanto sappia leggere bene le partite.