I Beckham conquistano l’Italia: ecco dove sono stati avvistati

L’estate 2022 è quella perfetta per i Beckham che sono tornati a viaggiare in giro per il mondo e come meta prediletta hanno subito scelto l’Italia. Ecco dove si trova l’ex calciatore insieme alla sua famiglia.

Ebbene sì, nel mirino dell’attenzione del web quasi costantemente troviamo proprio tutti i membri della famiglia Beckham soprattutto dopo il matrimonio celebrato tra Brooklyn e la giovanissima Nicole.

David Beckham insieme alla moglie Victoria hanno cominciato le loro lunghe vacanze estive in giro per il mondo, ritornando così in alcuni posti molto cari per ognuno di loro e vivere dei giorni in totale spensieratezza e libertà.

Avvista i Beckham in Italia

Il matrimonio tra Brooklyn e Nicole ha tenuto molto impegnati sia la famiglia Beckham che il Peltz, considerando che le nozze hanno rappresentato una vera e propria fusione tra i due nuclei che hanno fatto in modo che loro figli potessero vivere serenamente il loro amore in vista del futuro. Un evento che ha acceso inevitabilmente nuovamente riflettori puntandoli sulla famiglia Beckham, su ognuno di loro nessuno escluso.

Infatti, nel mirino dell’attenzione del web troviamo la condivisione di una foto che racconta le vacanze italiane dei Beckham, in una location esclusiva e molto amata dalla famiglia dell’ex calciatore.

David Beckham ammaliato da una delle città più belle d’Italia

A tenere banco nel mondo del web, dunque, troviamo la condivisione di alcuni scatti e Instagram stories che David Beckham ha condiviso nella sua pagina Instagram nel corso degli ultimi giorni, conquistato è divertito in una delle città più belle d’Italia… ovvero Venezia.

La conferma di quanto detto, non a caso, arriva anche dalla condivisione di una foto che ritrae David Beckham a fianco della figlia a bordo di una gondola in giro per le vie della città. Un’immagine che ha subito conquistato i media diventando virale in men che non si dica, dato che molti fan stanno già cercando di seguire in ogni minimo spostamento i membri della famiglia Beckham che attualmente si trovano a Venezia.