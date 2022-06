Shakira in piena crisi dopo Pique: arriva il gesto della moglie di Leo Messi

La fine della lunga storia d’amore tra Pique e Shakira continua ad essere oggetto discussione tra i fan e i magazine di cronaca rosa. A lasciate senza parole oggi troviamo il gesto che la moglie di Messi ha fatto recentemente per la cantante.

Sono nelle settimane veramente molto intense quelle vissute da Shakira no con la diffusione della notizia relativa alla fine definitiva della sua relazione con Piqué nata nel 2010 durante i mondiali di calcio in Africa.

La coppia avrebbe deciso di lasciarsi a seguito dei vari tradimenti messi in atto dal portiere, uno dei quali scoperto dalla cantante che non ha più perdonato il compagno decidendo così di porre fine alla loro relazione già in crisi da tempo.

L’addio di Shakira a Pique

Secondo quanto diffuso dai vari magazine di cronaca rosa sembrerebbe che Shakira abbia scoperto un nuovo tradimento di Pique grazie all’aiuto di un investigatore privato, il quale per diverso tempo avrebbe seguito il portiere cogliendolo in flagrante con la presunta amante.

Recentemente, la notizia è stata divulgata da vari giornali di gossip e solo in un secondo momento è arrivata la conferma da parte di Shakira che ha annunciato così l’addio definitivo al portiere e chiedendo quanto più possibile rispetto nella privacy della propria famiglia che sta attraversando un momento veramente molto delicato.

Il clamoroso gesto della moglie di Messi per Shakira

Dopo la decisione della notizia relativa alla separazione da Piqué, Shakira ha deciso di dedicare tutta sé stessa alla propria carriera e la propria famiglia soprattutto rimanendo al fianco del padre che attualmente si attraversando un lungo percorso di riabilitazione a seguito diventiamo trauma cranico scatenato da una brutta caduta.

Il video in questione ha conquistato il cuore dei fan di Shakira che hanno subito cercato di manifestarle tutta la loro vicinanza in un momento delicato come questo, così come ha fatto anche la moglie del calciatore Leo Messi, Antonella Roccuzzo, la quale ha commentato il post con 5 cuori Rossi destinati alla cantante la sua famiglia.