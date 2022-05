Il bikini non contiene le forme: Valentina Vignali bollente in riva al mare | Lato B tutto di fuori

Valentina Vignali ha pubblicato una foto in riva al mare dove mette in mostra tutte le sue forme. Ecco il post pubblicato sui social.

Valentina Vignali, nome d’arte di Violavalentina Vignali, è una cestista italiana prestata anche alla televisione e al mondo della moda.

Nata a Rimini nel 1991, comincia a giocare a pallacanestro sin dall’età di otto anni prendendo parte alla Serie A2, giocando per il Basket Cervia a partire dal 2007 per poi rimanerci per tre anni consecutivi.

Valentina Vignali e la foto bollente

Nel 2010 diventa vice campionessa nel campionato di pallavolo femminile per quanto riguarda la categoria femminile under-19 e dopo aver incominciato parallelamente la carriera di modella nel 2005 partecipa al concorso di bellezza Miss Muretto.

Nel 2010 riesce a diventare finalista di Miss Italia e nel 2011 presenta il campionato di Legadue svolto a Bologna per poi nel 2012 diventare madrina della Final Four della Coppa Italia di pallacanestro femminile.

Nella stagione 2012-2013 diventa conduttrice del programma di Serie A dedicato al mondo del basket, Sotto Canestro su La 7 e partecipa come valletta ad alcuni programmi della Rai per poi fare una comparsa nella pellicola Sotto il vestito niente – L’ultima sfilata diretta da Carlo Vanzina.

Dopo essere stata un’ombrellina della MOTOGP e testimonial della Telecom insieme a Bianca Balti posa per un calendario senza veli per la rivista Playboy Italia che le dedica anche la cover.

Nel 2014 gioca nell’Azzurra Basket VCO per poi condurre SI Basket su Sportitalia e prendere parte al documentario She Got Game – The Movie incentrato sulle donne dello sport femminile.

Nel corso della sua carriera ha partecipato alla sedicesima edizione del Grande Fratello, ha recitato nella commedia Riccione e ha pubblicato un libro intitolato Forte come noi.

Attualmente fidanzata con il fotografo e regista Lorenzo Orlandi, Valentina Vignali è stata per molto tempo impegnata con il cestista Stefano Laudoni.

Il post di Instagram

La Vignali è molto amata dai suoi fan che spesso non perdono occasione per riempirla di complimenti per via del suo aspetto fisico e della sua spontaneità con cui si è sempre mostrata al suo pubblico.

In un ultimo scatto pubblicato sui social, la cestista si è mostrata assieme a Ludovica Grillo in riva al mare con un bikini nero che mette in mostra tutto il suo lato B.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Nella didascalia la Vignali scrive “Le Veline” in quanto lei mora e la Grillo bionda e tra i commenti si possono leggere tantissimi complimenti e apprezzamenti da parte dei suoi followers per via della bellezza delle due ragazze.