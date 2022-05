Dybala porte chiuse all’Inter, ma non è la verità: l’affare si farà, ecco il dettaglio che fa capire tutto

Le ultime indiscrezioni riguardanti il futuro di Paulo Dybala lo porterebbero ben lontano dall’Inter, ma la realtà è un’altra: la verità è sotto gli occhi di tutti, ecco che cosa è successo.

Fanno ancora discutere le notizie relative la futuro di Dybala, che al termine della stagione lascerà la Juventus a parametro zero. A giorni però dovrebbe essere ufficializzato il suo passaggio all’Inter, ecco perché.

Quella di ieri rappresentava per Paulo Dybala l’ultima partita disponibile per vincere un altro trofeo con la Juventus prima dell’addio al termine della stagione. Già da qualche mese infatti si sa che la Joya e la dirigenza juventina hanno deciso per la separazione consensuale dopo sette anni di matrimonio.

Nel pre-partita della finale di Coppa Italia, il vicepresidente dei bianconeri Pavel Nedved è tornato sulla questione ammettendo come le richieste del calciatore fossero troppo alte rispetto ai pensieri della società. Nonostante Dybala sia un calciatore fortissimo, la Juventus non se l’è sentita di proseguire insieme.

Eppure anche nel match di ieri sera il fantasista argentino si è reso protagonista di una bella prova culminata con l’assist al bacio per il gol del provvisorio vantaggio juventino di Vlahovic. Ciò comunque non è bastato per evitare la sconfitta, arrivata nei tempi supplementari grazie a una doppietta di Ivan Perisic.

Quel sorriso tradisce il giocatore, è successo proprio dopo il goal

Proprio dopo il primo gol dell’esterno croato, trasformato sul calcio di rigore assegnato per atterramento di De Ligt su De Vrij, è scoppiata la polemica. Infatti Paulo Dybala è stato inquadrato dalle telecamere in quella che è apparsa essere una vera e propria risata. L’immagine ha presto fatto il giro dei social diventando virale e facendo presagire per lui già un futuro con la maglia dell’Inter nella prossima stagione.

Subito dopo il gol e questo gesto, Dybala è stato immediatamente sostituito da Massimiliano Allegri per fare posto a Moise Kean. Questo fa capire come l’attaccante argentino abbia sempre dato il massimo per la sua attuale squadra, ma allo stesso tempo di come non corra più buon sangue con l’allenatore bianconero. Il sorriso maliardo potrebbe essere l’espressione di una trattativa tra Marotta e l’entourage del giocatore che probabilmente sarebbe a un passo dalla chiusura. Le dichiarazioni di Nedved ma soprattutto quelle dell’amministratore delegato dell’Inter nel pre-partita potrebbero essere parole fuorvianti per evitare ulteriori pressioni sia sulla Juventus che sui nerazzurri in questa fase delicata della stagione.

Il futuro di Dybala non è ancora definito, ma l’ipotesi Inter prende quota giorno dopo giorno e l’ufficialità potrebbe anche arrivare prima del previsto.