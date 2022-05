Allegri, spunta il video verità sulla rissa in panchina: ecco cos’è successo

La finale di Coppa Italia fra Juventus ed Inter continua a far discutere: un video, però, chiarisce quanto accaduto fra Allegri e la panchina nerazzurra.

Un video spiega i motivi dello scontro fra Allegri e la panchina dell’Inter: le immagini parlano chiarissimo.

Passano i giorni, ma la finale di Coppa Italia continua a far discutere. La partita è stata ricca di emozioni, con rimonta juventina e controsorpasso interista durante i tempi supplementari. Il risultato finale ha premiato la squadra di Inzaghi, che con il 4-2 finale ha potuto alzare al cielo il trofeo 11 anni dopo l’ultima volta.

Tuttavia, si parla ancora di quanto accaduto fra le due panchine dopo il secondo gol di Ivan Perisic. I nervi erano molto tesi e, già in precedenza, sarebbe andato in scena uno scontro fra Allegri e Farris (vice di Inzaghi): dopo la seconda rete del croato, però, il tutto è degenerato. L’allenatore bianconero, che nell’occasione ha rimediato un’espulsione, ha raccontato la sua versione dei fatti, anche se un video racconta qualcosa di diverso.

Allegri, il video non lascia spazio a dubbi: ecco cos’è successo veramente

Come anticipato, il finale di Juventus-Inter è stato incandescente, sia in campo che fuori. Massimiliano Allegri ha dovuto lasciare il campo dopo che l’arbitro Valeri ha estratto un cartellino rosso nei suoi confronti in seguito ad un diverbio molto acceso con la panchina nerazzurra.

L’allenatore bianconero, nelle interviste post partita, ha dichiarato di aver reagito in seguito ad una “pedata” rifilata da un membro della panchina interista. Il principale sospettato era Lautaro Martinez, apparso molto agitato nell’occasione, ma la verità è completamente diversa. Il 10 argentino, infatti, era ben lontano da Allegri e il suo nervosismo era dovuto ad altro.

Un video che sta circolando in rete ha svelato la verità: di seguito il filmato.

Il video chiarisce alla perfezione quanto accaduto. Dopo l’esultanza per il gol di Perisic, i membri dello staff ed i calciatori stavano facendo ritorno alla panchina.

Fra questi, c’era anche Mario Cecchi, assistente di Simone Inzaghi, che passando davanti ad Allegri pare inciampare involontariamente sulla caviglia del bianconero.

Il collaboratore dell’allenatore nerazzurro chiede immediatamente scusa, ma in quel momento si accende il confronto.

Allegri non accetta il gesto di Cecchi e rivolge delle parole alla panchina nerazzurra, che prende le difese del collaboratore tecnico. L’allenatore della Juve, in seguito, si è avvicinato al quarto uomo Sozza per chiedere spiegazioni, prima di dirigersi verso Cecchi per un confronto ravvicinato.

A questo punto, l’arbitro Valeri ha estratto il cartellino rosso, ponendo fine alla mini-rissa che stava per nascere.

Nessuna “pedata“, dunque, ma uno scontro fortuito: la reazione di Allegri, seppur esagerata, potrebbe essere stata condizionata dal nervosismo del momento e dal risultato.