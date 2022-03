Il dramma di Carolina Stramare, racconto agghiacciante: “Sono stata costretta a farlo”

Momento delicato nella vita dell’ex Miss Italia Carolina Stramare, che oggi è impegnata nel ruolo di opinionista sportiva per la serie B. In queste ore a tenere banco nel mondo del web troviamo il racconto agghiacciante di un dramma personale rivelato soltanto adesso.

Dopo la conquista del titolo di Miss Italia Carolina Stramare è stata spesso protagonista dell’attenzione dei media a seguito della pubblicazione di varie notizie di gossip incentrate sulla sua vita privata, tra presunti flirt e nuovi amori.

In queste ore, però, nel mirino dell’attenzione del web troviamo la pubblicazione di una notizia che riguarda da vicino la conduttrice opinionista sportiva a seguito di momenti di paura vissuti lontano dai riflettori e che hanno intaccato in modo quasi irreversibile la sua sfera privata rendendola non più sicura.

Carolina Stramare racconta il suo dramma a cuore aperto

Nel corso delle ultime settimane abbiamo avuto modo di vedere l’opinionista sportiva ed ex Miss Italia protagonista del gossip italiano a seguito della presunta frequentazione con il calciatore della Juventus di Dusan Vlahovic, già noto alla cronaca rosa per il flirt avuto con l’ex star della serie Don Matteo Maria Sole Pollio.

Recentemente, però, ha lasciato senza parole fan di Carolina Stramare è stato il racconto angosciante riguardante gli atti persecutori messi fatti da un presunto stalker nei suoi confronti, il quale era riuscito a reperire il numero di telefono e risalire all’indirizzo nel quale era situata la sua abitazione inviando messaggi intimidatori come il seguente: “So dove abiti”.

“Sono stata costretta a cambiare numero 12 volte”

Secondo quanto reso noto anche dal portale Golssip, sembrerebbe che Carolina Stramare si è stata costretta a mettere in atto delle manovre ad hoc per garantire la sua incolumità nei confronti di colui che in passato ha già minacciato la sua incolumità, insieme a coloro che di volta in volta cercano di invadere la sua sfera privata.

In particolar modo, la stessa ex Miss Italia avrebbe rilasciato la seguente dichiarazione circa il proprio dramma personale: “Ho una fortissima calamita per questa categoria di psicopatici. Io ormai sono abituata a cambiare numero di telefono 12 volte l’anno. Ogni volta che cambio casa metto telecamere e allarmi. Ci sono abituata anche se mi scoccia, a volte non ricordo l’ultimo numero”.