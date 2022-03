Roman Abramovich, la sua fidanzata segreta è ucraina: svelata la sua identità

Roman Abramovich continua ad essere l’uomo più chiacchierato del momento in tutto il mondo, un sito di gossip ha rivelato l’identità della presunta fidanzata segreta bellezza proprietario del Chelsea Football Club.

Sono trascorsi 20 giorni dal momento in cui la Russia ha intentato la guerra contro l’Ucraina invadendo la nazione, e non molti sono favorevoli all’azione messo in atto da Putin che sembra non volersi arrendere sotto ogni punto di vista.

Allo stesso modo Roman Abramovich già stato designato come l’imprenditore magnate russo che passerà alla storia in questa delicata fase per il suo paese e per la nazione dell’ucraina, dato che come lo stesso ha avuto modo di dichiarare in varie occasioni i proventi della vendita della Chelsea Football Club verranno devoluti alle famiglie ucraine costrette a subire una grave perdita per mezzo di una ingiusta guerra.

Abramovich è l’uomo russo più chiacchierato al mondo

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, Abramovich in queste ultime settimane è stato tra gli uomini più chiacchierati al mondo grazie appunto all’azione messa in atto nei confronti nel popolo ucraino e non solo. La decisione presa dal proprietario del Chelsea Football Club è arrivata ancor prima che varie nazioni nel mondo, compresa l’Inghilterra mettesse in atto delle sanzioni che sono andata ad intaccare il popolo russo e l’economia.

Quanto detto, in ogni caso, ha fatto in modo che l’attenzione dei media si concentrasse anche sulla vita di Roman Abramovich, convolato a nozze tre volte e padre di ben sei figli. Recentemente, vari magazine di gossip hanno rivelato il nome della nuova presunta fidanzata chi è l’imprenditore in russo attualmente starebbe cercando di nascondere alla cronaca rosa e il mondo.

Chi è la nuova compagna di Roman Abramovich

La notizia in questione è stata lanciata dal The Sun e ha subito fatto il giro del web, lasciando i sostenitori di Abramovich senza parole considerando il fatto che l’imprenditore russo ha sempre cercato di mantenere un certo riserbo sulla propria vita privata e sentimentale.

A ogni modo, sembrerebbe che Roman Abramovich da diverso tempo a questa parte abbia intrapreso una relazione stabile con un’attrice venticinquenne, a creare scalpore non è la differenza di età ma quanto il fatto che si tratti di una modella e artista di origini ucraine.

La donna in questione è la bellissima Alexandra Korendyuk, famosa anche per essere la fondatrice dell’Institute of Musical Iniziatives che aiuta a dare impulso le carriere di aspiranti musicisti e non solo, dato che secondo alcuni rumors la giovane donna potrebbe essere anche figlia di un vicepresidente di una nota banca in Russia.