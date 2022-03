PSG, addio a Pochettino in estate: pronto già il sostituto, uno dei migliori al mondo

Il PSG dirà addio a Pochettino in estate e ha già pronto il nome del sostituto: si tratta di uno dei migliori allenatori del mondo.

Dopo il fallimento dell’uscita dagli ottavi di Champions, il PSG avrebbe scelto di salutare Pochettino a fine stagione per dare spazio ad un nuovo allenatore, individuato come quello ideale per dare la mentalità vincente alla squadra.

Aria tesa a Parigi dopo l’eliminazione dalla Champions da parte del Real Madrid. La scottante sconfitta del Bernabéu ha mostrato una squadra contornata da top player, ma comunque fragile e incapace di andare oltre le individualità nei momenti di difficoltà. Per l’ennesima volta il PSG non conquista la Coppa dalle Grandi Orecchie, nonostante abbia a disposizione uno dei tridenti d’attacco più forti della storia del calcio.

LEGGI ANCHE –> Paris Saint-Germain – Paura per l’incolumità dei calciatori: sale la tensione dopo le gravissime minacce

I tifosi hanno contestato la squadra e la società nell’ultima partita di Ligue 1 disputata al Parco dei Principi. Il club si ritrova attualmente nel caos, tra crisi legata ai risultati, il mercato che prevede la perdita a zero di Mbappé e la brutta figura istituzionale di Al-Khelaifi e Leonardo nel post-partita contro il Real.

PSG, Pochettino prossimo all’addio

A pagarne le spese, come spesso capita nel calcio, è proprio l’allenatore. In Francia ne sono certi: l’indiziato numero uno a lasciare il club in estate è proprio Mauricio Pochettino. L’allenatore argentino non rientrerebbe più nei piani della società dopo una stagione in cui non è riuscito a far brillare le sue stelle.

LEGGI ANCHE –> Atalanta e Juve, affari in corso: trattativa avanzata tra i due club

Il nome del sostituto è sorprendente: se dovesse lasciare il suo attale club e atterrare a Parigi sarebbe una vera e propria rivoluzione di mercato.

Il nome caldo per la panchina del Paris Saint-Germain

Il PSG avrebbe scelto su chi puntare a partire dalla prossima stagione. Il nome è inaspettato, dato che si tratta di un tecnico legato al proprio club da dieci anni. Il tecnico in questione è Diego Simeone, l’allenatore dell’Atletico Madrid.

Simeone è in scadenza di contratto con il Colchoneros nell’estate 2024 e il rinnovo di contratto sta diventando un vero e proprio mistero. L’allenatore argentino, dopo dieci anni passati sulla panchina dell’Atletico, potrebbe decidere di invertire la rotta e vivere una nuova esperienza in uno dei top club europei, che cerca disperatamente un allenatore che possa trasformare un gruppo di stelle in una vera e propria squadra. Quale nome migliore per raggiungere ciò: a Parigi lo sanno e faranno di tutto per portarlo al Parco dei Principi.