Il messaggio d’amore di Victoria Beckham: “Dicevano che….”

Riflettori del web puntati su Victoria Beckham e il marito David, la stilista ha deciso di fare una bellissima dedica d’amore all’ex calciatore pubblicando un messaggio che ha subito lasciato tutti senza parole.

L’estate 2022 vede come indiscussi protagonisti David e Victoria Beckham, soprattutto dopo la celebrazione del matrimonio del figlio Brooklyn con la moglie Nicola.

Recentemente, la coppia più famosa al mondo ha vissuto un momento veramente molto importante della loro vita tanto da volerlo condividere con i fan attraverso la pubblicazione di un messaggio che Victoria Beckham ha pubblicato nelle sue Instagram stories.

Il messaggio d’amore di Victoria a David Beckham

Nel corso degli anni David e Victoria Beckham sono riusciti a rimanere costantemente sulla cresta dell’onda come una delle coppie più amate ma allo stesso tempo tra le più chiacchierate della cronaca rosa in ambito internazionale.

In molti hanno fatto riferimento anche alla possibilità di alcune crisi all’interno del loro matrimonio, metto il sito in questione è sempre svanito alla luce del sole confermando così la grande importanza del sentimento che da oltre un ventennio unisce la stilista l’ex campione di calcio. La conferma di quanto detto arriva dal bellissimo messaggio d’amore che Victoria Beckham ha condiviso con il web dedicandolo al marito.

Victoria senza freni sui social

A tenere banco nel mondo del web, dunque, troviamo il bellissimo messaggio d’amore che Victoria ha condiviso con i propri fan in concomitanza con il ventitreesimo anniversario di matrimonio tra lei e David Beckham.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Victoria Beckham (@victoriabeckham)



Ricordando il modo in cui è nata la loro relazione, ecco che Victoria senza alcun tipo di freni si lascia andare alla seguente dolcissima dichiarazione d’amore: “Dicono che lui non è divertente, dicono che io non sorrido mai, dicevano che non sarebbe durata. Oggi invece sono 23 anni che siamo sposati, David tu sei il mio tutto. Ti amo tantissimo”.