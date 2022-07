Antonio Cassano senza peli sulla lingua: la pesantissima accusa ad Allegri

Antonio Cassano come sempre senza peli sulla lingua, questa volta ha come obiettivo Allegri e non solo: la pesantissima accusa ha fatto rivoltare il web.

L’ex fantasista dell’Italia ha ancora una volta espresso una sua forte opinione senza peli sulla lingua, centro dell’accusa è Massimiliano Allegri, ma non solo: ecco le sue pesantissime parole.



L’estate di calciomercato è appena cominciata ma, come prevedibile, la Juventus si è già mossa in maniera pesante per rinforzare la rosa.

La deludente stagione dei bianconeri ha lasciato il segno nella testa di tutta la dirigenza e non solo, il primo a pretendere un miglioramento è infatti Massimiliano Allegri.

Il tecnico toscano, dopo due anni di stop dalla panchina, è tornato ancora in casa Juventus dove nel suo primo ciclo di 5 anni aveva vinto uno svariato numero di trofei raggiugnendo anche 2 finali di Champions League.

Il suo ritorno sulla panchina bianconera è stato però decisamente più difficile di quanto lui e tutti i tifosi potessero aspettarsi.

Per diverse ragioni la Juventus non ha mai dato quella sensazione di solidità che tutti si aspettavano sin dal ritorno di Allegri ed uno dei colpevoli scelti da supporter e critica è stato proprio il tecnico.

La principale accusa è inevitabilmente quella del gioco, mai spumeggiante e soprattutto mai in linea con la media delle big europee, l’assenza di risultati è stata poi un’ulteriore ragione e motivo di critica che ha scatenato l’ira di tutti i tifosi del club piemontese.

Alcune delle più feroci opposizioni all’allenatore della Juventus sono arrivate da Antonio Cassano.

L’ex Roma ed Inter, nel corso dei suoi interventi alla BoboTv, ha spesso criticato Allegri e recentemente è nuovamente tornato alla carica.

Cassano accusa Allegri e non solo, le sue parole sono pesantissime

Scenario delle pesanti accuse è stata la puntata della BoboTv Show di Jesolo dove lo stesso Cassano ha puntato il dito verso Allegri ed un obbiettivo di mercato della Juve.

L’ex numero 99 del Milan non si è risparmiato ed ha mosso nei confronti del tecnico livornese accuse estremamente pesanti.

“Allegri gioca il calcio più osceno degli ultimi 10 anni”, questa la pesantissima bordata lanciata da Cassano nei confronti dell’allenatore della Juventus.

Il fantasista pugliese ha specificato come nonostante i bianconeri vantino tantissimi giocatori titolari nelle rispettive nazionali, a causa del gioco di Allegri questi non rendano a dovere.

Cassano ha infine puntato il dito verso Nicolò Zaniolo.

Sul sogno di mercato bianconero, l’ex attaccante azzurro si è così espresso: “Secondo me non fa la differenza, non ha qualità, non mi piace”.

Altra accusa molto pesante che di certo non farà piacere al giocatore così come ai tifosi della Roma che si augurano che non parta.

Un Antonio Cassano che come sempre non si è fatto pregare nel dare i propri giudizi senza peli sulla lingua come del resto ha sempre fatto in carriera.