Wanda Nara, alle Maldive mette in mostra la scollatura galattica | Inevitabile la zoomata

Wanda Nara in vacanze alle Maldive regala ai suoi fan una foto dove mostra tutta la sua mercanzia. Ecco il post pubblicato sui social.

Nel mondo del calcio, oltre ai calciatori e agli allenatori anche se non entrano nel vivo del campionato sono molto famose anche le moglie e le compagne dei calciatori rinominate Wags acronimo di Wife and Girfliends.

Wanda Nara e la foto alle Maldive

Una di queste, considerate la regina delle wags è senza alcun ombra di dubbio Wanda Nara che è stata per due volte moglie di due importanti calciatori.

La showgirl argentina, in prime nozze è stata legata sentimentalmente al calciatore Maxi Lopez da cui ha avuto tre figli, ma la loro storia non è finita nel migliore dei modi per via di alcuni tradimenti reciproci.

Solo nelle ultime settimane, dopo oltre 40 processi, i due sembrano aver trovato un punto d’incontro riguardo la loro separazione. L’ex calciatore dovrà dare un assegno di mantenimento ai suoi figli fin quando non avranno raggiunto i 21 anni ciascuno e inoltre sembra aver donato alla sua ex moglie una prestigiosissima villa nel lussuoso quartiere di Santa Barbara a Buenos Aires.

Successivamente alla storia con Lopez, Wanda Nara si è legata a Mauro Icardi da cui ha avuto due figli e anche con lui stava per separarsi per via di un presunto tradimento da parte del calciatore.

Nonostante fosse intenzionata a levarsi la fede, Wanda è tornata sui suoi passi, perdonandolo e dimostrando come siano ancora innamorati l’un dell’altro come spesso si può vedere dai loro profili Instagram.

La donna ha cominciato la sua carriera sulla rivista argentina Humor en Custodia per poi partecipare ad alcuni programmi televisivi come la versione argentina di Ballando con le Stelle e Notti sul ghiaccio per poi arrivare in Italia.

Il post di Instagram

Una volta a Milano, è stata ospite in molte trasmissioni televisive fino a quando non ha sostituito Melissa Satta al fianco di Pierluigi Pardo nel rotocalco calcistico Tiki Taka.

Wanda Nara ha anche scritto un libro e nel suo passato pare abbia subito delle molestie da parte di un comico argentino e sua moglie. Adesso è tranquilla e vive serenamente le sue giornate allenandosi e rilassandosi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_nara)

In un ultimo post di Instagram, Wanda ha voluto mostrare ai suoi fan il suo bel costume da bagno sfoggiato alle Maldive mettendo in risalto, ancora una volte, le sue forme che hanno mandato su di giri tutti i suoi followers che l’hanno riempita di complimenti.