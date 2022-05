‘Il top esplode’, il davanzale esce tutto di fuori: Michela Persico uno spettacolo per gli occhi

By

Michela Persico ha sorpreso tutti i suoi fan per via di un top troppo stretto. Ecco le immagini pubblicate sui social.

Nel mondo del calcio molti sono i calciatori che hanno al loro fianco delle bellissime donne che vengono apprezzate dai tifosi per via della loro bellezza mozzafiato.

Negli anni ’90 e negli anni 2000 era quasi automatica l’associazione tra valletta e il calciatore date le numerose coppie formate tra le ballerine di alcuni programmi televisivi e i campioni sui campi da calcio.

Michela Persico e il top troppo stretto

Tra le più famose troviamo Francesco Totti ed Ilary Blasi, la conduttrice è balzata agli occhi del campione della Roma per la sua presenza come letterina nella trasmissione Passaparola, o ancora quella nata tra Melissa Satta, ex Velina e Bobo Vieri e successivamente tra la donna e Boateng.

O ancora quella tra Raffaella Fico e Mario Balotelli, Martina Colombari e Alessandro Costacurta o Federica Nargi e Alessandro Matri.

Tutte queste donne sono chiamate con l’acronimo di Wags che sta per Wives And Girlfriends, termine con cui si designa la fidanzata o la moglie di uno sportivo, maggiormente calciatori.

Tra tutte queste Wags, una in particolare sembra aver catturato l’attenzione degli spettatori durante l’ultima puntata andata in onda su 7 Gold del programma Influencer di stagione.

Stiamo parlando di Michela Persico, giornalista sportiva nata nel 1991 ad Alzano Lombardo in provinca di Bergamo e compagna del calciatore Daniele Rugani difensore della Juventus.

La donna ha ammesso di aver sempre avuto il sogno di fare la giornalista sportiva anche se c’è stato un periodo della sua vita in cui ha sognato di diventare un’attrice e seguire le orme di Brigitte Bardot.

Michela e Alessandro si sono incontrati per via di una vicenda che riguarda il chihuahua della giornalista, Maggie dove Rugani sembrava infastidito dalla presenza del cane tanto che la Persico fu costretta a spostarsi.

L’outfit mostrato nel programma

Entrambi non sapevano quale fossero le loro professioni e si scambiarono soltanto alcune parole riguardanti i cani. Solo dopo qualche tempo, quando la donna doveva fare un’intervista su di lui per PremiumSport, il calciatore le ha inviato un messaggio su Facebook dicendole di averla riconosciuta e hanno cominciato a messaggiare fino ad innamorarsi l’un dell’altro.

I fan della Persico sono rimasti senza fiato per via dell’outfit indossato durante l’ultima puntata andata in onda di Influencer di stagione.

Come in una foto da lei stessa ha pubblicato sui social, si può notare come il top le stia troppo stretto a rischio di farle uscire fuori tutto il seno.