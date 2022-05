Dybala – Scoppia la polemica: è la famiglia a decidere per lui, tifosi infuriati

Un retroscena sul futuro di Dybala ha fatto storcere il naso ai tifosi juventini: la famiglia starebbe decidendo il prossimo destino dell’attaccante bianconero.

Il futuro di Paulo Dybala è lontano da Torino, ma il retroscena svelato da una persona a lui cara conferma che la famiglia gli starebbe suggerendo la scelta della sua prossima destinazione.

Il futuro di Dybala è deciso: non rinnoverà con la Juventus, ma cambierà maglia. L’accordo tra l’entourage del giocatore e il club bianconero non è stato raggiunto, dunque le due parti si saluteranno a fine stagione.

Dybala, il futuro lontano dalla Juventus

Paulo Dybala cambierà maglia a partire dalla prossima stagione. L’attaccante bianconero, dopo i setti anni trascorsi nel club, è pronto per una nuova avventura lontano da Torino. Dopo mesi di trattative, l’accordo non è mai arrivato, dunque il suo contratto in scadenza a fine stagione non verrà rinnovato. Il suo procuratore ha voluto fare chiarezza, dicendo Dybala non avrebbe raggiunto l’accordo con nessuna squadra e che il suo futuro resta aperto. Il suo obiettivo è quella di concentrarsi fino alla fine della stagione per le partite che mancano, per chiudere al meglio la sua avventura in bianconero.

Sono tante le squadre pretendenti al suo cartellino, tra tutte l’Inter: Marotta e Ausilio si sono posti l’argentino come obiettivo principale del mercato nerazzurro. Una mossa che farebbe infuriare i tifosi dello Stadium, che vedrebbero un club storicamente rivale come l’Inter strappargli uno dei loro gioielli. Oltre che l’Inter, sull’argentino ci sarebbero anche l’Atlético Madrid, il Barcellona e i top club inglesi.

La compagna del calciatore si sbilancia: le sue dichiarazioni fanno infuriare i tifosi

A parlare del futuro di Paulo Dybala ci ha pensato anche la compagna Oriana Sabatini, cantante, attrice e modella argentina. Le sue dichiarazioni hanno colpito i tifosi per quanto svelato.

La compagna della Joya ha infatti svelato un retroscena, dicendo che il padre vorrebbe portarlo a tutti i costi nel River Plate: “Vuole portare Paulo al River Plate in tutti i modi, ne parlano ogni settimana. Io non so cosa risponde Paulo. Il Boca? Guarda, prima di farlo andare al Boca… mio padre scommetto farebbe veramente un bel casino”. Delle dichiarazioni che hanno fatto sorridere, ma allo stesso tempo storcere il naso ai tifosi bianconeri, in quanto sanno per certo che il loro beniamino lascerà il club la prossima estate.