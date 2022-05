Juventus – Brutte notizie per Allegri: salterà la finale, è sicuro

Cattive notizie per i bianconeri in vista della finale di coppa Italia in programma martedì contro l’Inter di Simone Inzaghi: una brutta tegola per mister Allegri che dovrà fare i conti con una situazione imprevista.

Finale di stagione intenso per la Juventus, che dopo aver già matematicamente conquistato la qualificazione alla prossima Champions League, mercoledì 11 maggio si giocherà la finale di coppa Italia con l’Inter.

Nonostante l’inizio di stagione difficile la squadra guidata da Max Allegri si è risollevata nella seconda parte del campionato, arrivando a tallonare il Napoli che fino a poco fa era in corsa per lo scudetto e riuscendo anche a raggiungere la finale di coppa Italia, che ormai rimane l’ultimo obiettivo stagionale dei bianconeri.

Il percorso di coppa è stato abbastanza netto con i piemontesi che, nonostante qualche difficoltà, sono riusciti a vincere tutte le partite che hanno affrontato. Un facile 4-1 contro la Sampdoria agli ottavi, un 2-1 ottenuto contro il Sassuolo ai quarti grazie ad un autogol allo scadere di Tressoldi propiziato dall’appena arrivato Vlahovic, fino alla doppia semifinale con la Fiorentina, la prima vinta all’ultimo minuto ancora una volta grazie ad un autogol, quello di Venuti, la seconda portata a casa più agevolmente con un 2-0 firmato Bernardeschi-Danilo.

In finale Allegri troverà l’Inter di Simone Inzaghi, una squadra tosta che la Juventus ha già affrontato tre volte in questa stagione senza mai riuscire a trovare la vittoria. Un 1-1 in campionato agguantato dai bianconeri proprio all’ultimo con il rigore del tanto discusso contatto Dumfries-Alex Sandro, una sconfitta in finale di Supercoppa Italiana arrivata proprio al minuto 120 con la zampata di Alexis Sanchez e un’altra sconfitta all’Allianz Stadium firmata Hakan Calhanoglu, che ha portato i nerazzurri ad essere la prima squadra ad espugnare due volte lo stadio juventino.

Prima della finale la Juventus affronterà in campionato il Genoa ed in conferenza stampa allegri ha iniziato a contare gli assenti per il big match di mercoledì.

Un’assenza che peserà molto in coppa Italia: Allegri inizia a fare i conti

Chi sarà assente per il match contro il Genoa sarà Danilo, che però Allegri spera di recuperare entro domenica e quindi anche entro la finale di mercoledì. Assente anche Luca Pellegrini, mentre ci saranno Cuadrado e De Sciglio.

Chi sicuramente sarà assente nella finale di mercoledì sarà proprio Mattia De Sciglio. Diffidato durante le semifinali, il giocatore cresciuto nelle giovanili del Milan è stato ammonito durante il ritorno contro la Fiorentina, prendendosi dunque una squalifica che gli impedirà di essere presente in finale.

De Sciglio è stato una pedina importante per Allegri nel corso della stagione, sia dall’inizio che a partita in corso, collezionando 28 presenze in stagione in tutte le competizioni e trovando anche un gol a Roma contro i giallorossi, fondamentale per la vittoria finale. Un’assenza importante per la Juventus in vista di quello che può essere l’unico titolo della stagione.