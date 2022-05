Il vestitino ti Michela Persico non lascia nulla all’immaginazione | Roba da farti perdere la testa

Michela Persico si è presentata ad Influencer di Stagione con un vestitino che ha fatto impazzire tutti i fan. Ecco il video.

Una delle fidanzate dei calciatori più belle in assoluto è Michela Persico, compagna del calciatore Daniele Rugani difensore della Juventus.

La donna è anche stata ospite nello studio dell’Isola dei famosi dove ha sfoggiato un outfit total white. La sua presenza in studio, come la stessa ha affermato pubblicando delle foto su Instagram è dovuta alla partecipazione di Fabrizia Santarelli nel reality.

Michela Persico e gli abiti aderenti

La donna e l’ex Bona Sorte di Avanti un altro! sono molto amiche e la Persico è andata in studio per sostenerla dopo il suo sbarco in Honduras.

Michela è una giornalista sportiva classe 1991 nata ad Alzano Lombardo in provincia di Bergamo. Nonostante sia da molti anni all’interno del mondo del calcio, la donna ha ammesso di aver pensato di intraprende la carriera da attrice dato che in molti le hanno detto in passato di somigliare a Brigitte Bardot.

In un’intervista dello scorso ottobre sulla rivista Vip, la donna aveva affermato di voler prendersi una pausa dal mondo del calcio dichiarando di sentirsi pronta per una nuova sfida e di volersi cimentare nel campo dell’intrattenimento televisivo.

“Voglio essere più versatile” – ha dichiarato la Persico sulle pagine del giornale – “Sono felice di aver avuto una rubrica all’interno di Detto Fatto. Un reality? Perché no? Lo farei ma non sono attratta da una formula come quella del Grande Fratello Vip, non riuscirei a stare chiusa in casa per settimane, preferisco L’isola dei famosi o Pechino Express. Mi piace mettermi alla prova e poi ti danno la possibilità di visitare posti lontani e incantati”.

Il video del balletto sexy

La Persico ha incontrato Rugani dopo che l’uomo doveva rilasciare con lei un’intervista e l’aveva riconosciuta per via di un breve discorso intrattenuto con lei per via del suo cagnolino.

Il calciatore ha cominciato a mandarle dei messaggi e da li è nato il loro amore.

Ma della bellezza di Michela Persixo ne vogliamo parlare? pic.twitter.com/Kr084fM6nk — Ginevra (@Ginevracasalin) May 11, 2022

Attualmente Michela è alla guida del programma Influencer di Stagione e nell’ultima puntata ha mostrato un outfit fatto da una gonna bianca aderentissima e un top arancione lasciando poco spazio all’immaginazione.

In un video pubblicato su Instagram, la donna in attesa di ricevere la linea, si dimena in un balletto facendo infiammare gli animi dei suoi fan che hanno riempito di complimenti il suo post complimentandosi ancora una volta con lei per il suo sex appeal e la sua bellezza.