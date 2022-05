Atalanta – Brutte notizie per Gasperini: allenamento differenziato per lui, condizioni da valutare

I bergamaschi stanno preparando la partita di domenica contro i rossoneri. Brutte notizie però per Gasperini, il giocatore non è sicuro che recuperi, tifosi preoccupati.

Match fondamentale quello di domenica pomeriggio, ore 18, a Milano contro i rossoneri. Gasperini e i suoi hanno bisogno dei tre punti per rimanere aggrappati all’obiettivo Europa, contro il Milan servirà l’impresa.

L’Atalanta in questo finale di stagione è in corsa per raggiungere un posto che assicuri l’Europa per il prossimo anno. Domenica i nerazzurri sono attesi a San Siro per la gara contro il Milan, entrambe le squadre hanno bisogno dei tre punti per continuare a sognare e si prospetta quindi una gara molto accesa.

Se per la zona Champions i giochi sono chiusi con Milan, Inter, Napoli e Juventus già qualificate, per l’Europa League e la Conference è ancora tutto aperto. Infatti ci sono quattro squadre racchiuse in tre punti per due posti.

Queste due ultime giornate saranno fondamentali per centrare l’obiettivo di inizio stagione e l’Atalanta ci crede. Milan ed Empoli sono le due squadre che i bergamaschi dovranno affrontare.

Le ultime notizie dall’infermeria ad un passo dalla sfida contro il Milan, tifosi preoccupati

I nerazzurri stanno preparando il difficile match di domenica a San Siro contro il Milan che deve vincere per rimanere in corsa Scudetto.

Gasperini vuole l’impresa da parte dei suoi domenica a San Siro e carica la squadra servono i tre punti per continuare a sognare.

Quattro assenti in casa Atalanta verso il Milan. Il report diramato dal club dopo l’allenamento riporta che in quattro hanno lavorato a parte nella seduta odierna al Centro Bortolotti: si tratta di Cittadini, Pezzella, Sportiello e Toloi. Il mal di schiena ha fermato il secondo portiere: è in dubbio per il Milan. Forfait in vista per Pezzella e Toloi, che rischiano di saltare anche l’ultima giornata di campionato.

Atalanta che domenica dovrebbe scendere in campo con un 3-4-1-2: in porta Musso; difesa a tre con: Djimsiti, Demiral, Palomino. A centrocampo: Zappacosta, De Roon, Freuler e Maehle. Koopmeiners dietro alle due punte Malinovskyi, Muriel.