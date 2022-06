Ilary Blasi da sola in piscina: che fine hanno fatto Francesco Totti e i figli della coppia?

L’estate è cominciata anche per Ilary Blasi e la sua famiglia, ma i fan non ho potuto fare a meno di notare l’assenza di Francesco Totti dei figli durante questi primi giorni di vacanza.

Ilary Blasi continua ad essere una delle regine indiscusse sul panorama social e anche in campo televisivo, soprattutto grazie al successo riscosso davanti le telecamere del reality show l’Isola dei Famosi. Nel frattempo, comunque Ilary Blasi riesce a concedersi sempre comunque del tempo per sé stessa e una minivacanza costellata dal relax in attesa di tornare di nuovo davanti le telecamere del programma di Canale 5.

Questa volta a destare sospetti da parte dei fan troviamo il tempo trascorso completamente in solitaria da parte della conduttrice, e che in men non si dica scatterà nuovamente l’attenzione dei media.

Vacanza in solitaria per Ilary Blasi

Ebbene sì, a conquistare l’attenzione dei media in queste ore troviamo la pubblicazione di alcune immagini che raccontano una breve vacanza che Ilary Blasi si è concessa in attesa di tornare davanti le telecamere di Canale 5.

A quanto pare la conduttrice ha prediletto una vacanza in solitaria, più o meno, I due figli della conduttrice ovvero Christian e Isabel Totti. Assenti sulla scena sono il marito Francesco Totti e la figlia Chanel… un’assenza subito scatenato i media.

Vacanze separate pera Ilary Blasi e Francesco Totti?

È Ancora troppo presto per rispondere in modo positivo a questa domanda, dato dell’estate è appena entrata nella quotidianità di ognuno di noi e anche della famiglia Blasi Totti che stanno cercando di destra ispirarsi tra i vari appuntamenti lavorativi, in attesa di prendere una pausa dalle telecamere e concedersi del tempo per sé stessi.

Al momento non è chiaro cosa abbia determinato l’assenza di Francesco Totti e della figlia Chanel piccola vacanza che Ilary Blasi si è concessa, ma a quanto pare il padre e la figlia potrebbero aver deciso di concedersi del tempo impegnati mannari in qualsiasi altra attività che li ha costretti a stare lontani dal resto della famiglia.