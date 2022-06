Juventus – Cambia tutto in attacco: un affare a sorpresa stravolge le carte in tavola

La Juventus prepara grandi manovre di mercato in attacco. Il club bianconero è sulle tracce di un nuovo centravanti a sorpresa.

Massimiliano Allegri avrà un attacco tutto nuovo l’anno prossimo. La Juve è al lavoro sul mercato per rinforzare il reparto offensivo.

La Juve sarà fra le squadre protagoniste del mercato estivo. I bianconeri vogliono costruire una squadra in grado di essere nuovamente competitiva dopo una stagione vissuta al di sotto delle aspettative. Massimiliano Allegri, al termine del campionato, ha confermato che l’obiettivo del prossimo anno sarà lo scudetto: per raggiungerlo, però, sarà necessaria una mini-rivoluzione all’interno della rosa.

In tre hanno lasciato per scadenza del contratto (Chiellini, Dybala e Bernardeschi), mentre il futuro di Morata (in prestito dall’Atletico Madrid) sembra sempre più lontano da Torino. Considerando anche altri addii per questioni tecniche, ci saranno diverse operazioni in entrata, in particolare in attacco.

Juve, mossa ad effetto: il vice Vlahovic è un nuovo nome

Come anticipato, il reparto offensivo subirà grossi cambiamenti. Ad oggi solo Vlahovic e Chiesa sono certi della permanenza e dopo gli addii di Dybala e Bernardeschi serviranno rinforzi. Inoltre, anche Morata potrebbe lasciare la squadra, poiché i bianconeri non sembrano intenzionati ad esercitare il diritto di riscatto per lo spagnolo, a meno che l’Atletico Madrid non decida di ridurre il costo. Attualmente, il prestito biennale dell’attaccante è costato €20 milioni (due rate) e mancherebbero €35 milioni per l’acquisto a titolo definitivo.

Sono previsti almeno due innesti, di cui uno, con grande probabilità, sarà Angel Di Maria. L’argentino è un parametro zero e la trattativa prosegue da diverso tempo ormai: la distanza, al momento, è sulla durata del contratto. La Juve, per motivi anche fiscali, propone un biennale, mentre l’ex PSG preferirebbe un annuale per poter tornare in Argentina fra un anno. Salvo sorprese, le parti dovrebbero trovare un accordo nel giro di qualche giorno.

Servirà anche una punta centrale con il ruolo di vice-Vlahovic: Kean non convince pienamente ed è stato impiegato spesso come esterno nel tridente. Da qui la necessità di avere un 9 di peso: nelle ultime ore, un’indiscrezione ha associato la Juve ad un nome inedito. Si tratta di Giovanni Simeone, punta che ha passato l’ultima stagione in prestito al Verona.

Il Cholito è attualmente in prestito dal Cagliari, ma i gialloblù possono riscattarlo per circa €12 milioni. Il Verona sta ragionando sul da farsi, ma l’intenzione sarebbe quella di acquistarlo a titolo definitivo per poi cederlo ad una cifra superiore dopo l’ottima stagione passata.

I bianconeri osservano interessati: se decidessero definitivamente di non riscattare Morata, allora Simeone potrebbe diventare un serio candidato.

Non solo l’argentino però, la Juve starebbe seguendo profili di vario genere, da grandi nomi come Gabriel Jesus e Werner ad attaccanti del nostro campionato come Muriel ed Arnautovic. Si è raffreddata, invece, la pista che porta a Raspadori: il giocatore piace, ma al momento le priorità sono altre.