Ilary Blasi ne combina un’altra delle sue: è successo tutto in diretta televisiva

Solo poche settimane fa è cominciata una nuova ed importante avventura per Ilary Blasi al timone del reality show L’Isola dei Famosi, ma a tenere banco nel mondo del web troviamo il racconto sensazionali di un qualcosa che si è verificato durante la diretta televisiva.

Nel corso degli anni di carriera da conduttrice per Ilary Blasi non sono mancati momenti caratterizzati da una grande ironia ma anche da grande gaffe, attimi esilaranti che hanno permesso al pubblico di godere appieno dei programmi da questa condotti ridendo di gusto.

La conferma di quanto detto arriva anche dal nuovo racconto di ciò che è avvenuto durante la realizzazione di una nuova puntata del reality show L’Isola dei Famosi, qui dove la Blasi ha messo in atto un nuovo colpo.

Ilary Blasi davanti le telecamere ne combina un’altra delle sue

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, a tenere banco nel mondo del web troviamo il nuovo ed importante percorso che Ilary Blasi sta realizzando davanti le telecamere del reality show L’Isola dei Famosi, qui dove è tornata per il secondo anno consecutivo.

Durante la messa in onda non sono mancati momenti ad altissima tensione e gaffe che hanno subito animato le pagine di cronaca rosa, così come è successo recentemente strappando un sorriso i fan che hanno assistito ad una nuova e simpatica gaffe realizzata da Ilary Blasi e che si era già ripetuta durante l’edizione del 2021 dei reality show.

Vecchia gaffe per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi

A tenere banco nel mondo del web troviamo una piccola gaffe realizzata da Ilary Blasi, ma che si era già verificata durante la precedente edizione del reality show L’Isola dei Famosi.

La conduttrice impegnata a presentare la nuova puntata e l’ingresso dei naufraghi nella palapa… ne combinata un’altra delle sue. Infatti, a strappare un sorriso al popolo del web e al pubblico da casa è stata la frase detta involontariamente dai Ilary Blasi durante la messa in onda del programma, ridendo a sua volta della gaffe fatta. La frase in questione è la seguente: “Questa sera per la prima volta vi faccio entrare nella pata… nella palapa!”.