Juventus – Agnelli svela il futuro del club: pronto un innesto in dirigenza che fa sognare i tifosi

Si parla anche di futuro in casa Juve: il presidente dei bianconeri Andrea Agnelli ha rivelato chi diventerà un nuovo dirigente.

Il presente della Juve è positivo, ma non eccellente: è questo il pensiero di Andrea Agnelli. Il presidente bianconero ha affermato di essere rammaricato per la mancata vittoria del campionato e ha ricordato come il match con l’Inter perso in casa abbia stravolto gli equilibri e i giudizi. Tuttavia, ha anche aggiunto: “Sapevamo che quest’anno sarebbe stato difficile e avere rimpianti per la mancata vittoria finale è di buon auspicio per il futuro”.

Ora l’obiettivo minimo è la qualificazione alla prossima Champions League: il traguardo è vicinissimo e si potrebbe anche sognare di chiudere il campionato al terzo posto in classifica. Una volta chiusa la stagione, però, si penserà anche e soprattutto al futuro. Tema centrale sarà il mercato per rinforzare la rosa, ma anche il lato societario potrebbe subire dei cambiamenti.

Agnelli conferma: ecco chi sarà un nuovo dirigente

Come anticipato, il futuro sarà elemento centrale per la Juve. In estate, infatti, ci saranno diversi cambiamenti all’interno della rosa di Allegri, a partire dall’annunciato addio di Paulo Dybala.

L’attaccante argentino lascerà i bianconeri al termine della stagione a parametro zero: una scelta che ha sorpreso i tifosi, ma che è stata giustificata con motivazioni tecniche ed economiche.

La Joya, infatti, non era più al centro del progetto e, vista la situazione attuale, la società non era in grado di proporre un’offerta adeguata per il rinnovo.

Senza dubbio, dunque, arriverà un sostituto dal mercato. I nomi sono quelli di Zaniolo, Neres, Raspadori e Di Maria, ma potrebbero aumentare (o diminuire) con il passare del tempo. Altri giocatori sono in bilico: potrebbe avvenire una mini-rivoluzione con l’obiettivo di tornare competitivi in Italia ed in Europa.

Tuttavia, i cambiamenti potrebbero essere più ampi. Infatti, Andrea Agnelli ha annunciato che ci sarà un innesto in società e ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi una volta rivelato il nome.

Non sarà Alessandro Del Piero (come in molti pensavano): Agnelli ha ribadito come sia sempre il benvenuto, ma ha fatto capire che l’ex capitano sia contento di vivere a Los Angeles e sia entusiasta del lavoro da commentatore sportivo.

Il prossimo dirigente sarà un’altra bandiera: Giorgio Chiellini.

L’attuale capitano bianconero si trova ad un bivio: il suo contratto è in scadenza e ancora non ha deciso se prolungare, vivere una nuova esperienza o ritirarsi. Al momento, la seconda ipotesi pare la più probabile in ottica di un futuro in MLS.

Tuttavia, lui stesso ha affermato di dover prendere questa decisione insieme alla famiglia e alla Juve.

Intanto Agnelli ha rivelato: “Giorgio ha detto che ha un paio di riflessioni da fare in casa e con la società. Faremo le riflessioni del caso. Giorgio ha il posto in società da qualche anno, deve solo decidere quando”.

Chiellini, dunque, ha dubbi sull’immediato futuro, ma non su quello a lungo termine: il suo prossimo ruolo sarà quello di dirigente della Juve. Questa ipotesi scalda i tifosi, felici di vedere una bandiera pronta a rappresentare il club anche dopo il ritiro. Come ha dichiarato il presidente, bisogna solo capire quando questo avverrà.