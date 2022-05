Roma – Pronte due cessioni per accontentare Mourinho: nomi eccellenti in partenza

Il progetto della famiglia Friedkin sulla Roma prevede due cessioni eccellenti per accontentare Mourinho: i tifosi non la prendono bene.

La Roma vuole diventare grande e a pretenderlo in particolare è Mourinho, per accontentare il loro allenatore la famiglia Friedkin potrebbe pensare a due cessioni importanti che fanno già infuriare i tifosi.

La stagione della Roma sino a qui ha vissuto di picchi altissimi ma anche di preoccupanti bassi.

Un’altalena di emozioni e di risultati che come inevitabile ha fatto storcere il naso ancora prima che ai tifosi all’allenatore giallorosso Josè Mourinho. Il tecnico portoghese è abituato a squadre all’altezza sull’aspetto mentale ancor prima che su quello tecnico.

Uno dei caratteri tipici delle squadre allenate dallo Special One è la solidità mentale del gruppo, sempre in grado di affrontare le difficoltà e di non crollare sotto le forti pressioni di ambienti caldi o di partite pesanti.

La Roma 2021/2022 non è però parsa sempre così pronta e in grado di sostenere le difficoltà. I giallorossi nonostante un cammino più che soddisfacente nella neonata Conference League, hanno vissuto momenti di seria difficoltà in campionato (e non solo) che hanno portato i capitolini a non essere mai relamente in corsa per l’approdo al quarto posto, l’ultimo valido per la Champions League.

Uno dei leitmotiv delle dichiarazioni di Mourinho nel corso della stagione è stato la necessità dell’approdo di nuovi giocatori e a poche settimane dall’inizio della sessione estiva arrivano notizie che fanno infuriare i tifosi della Roma.

Due cessioni eccellenti per accontentare Mou: tifosi su tutte le furie

Dan e Ryan Friedkin, sin da quando hanno rilevato la Roma, hanno posto come obbiettivo quello di rendere il club giallorosso un club vincente e di successo.

La prima mossa è stata fatta con l’avvento in panchina di Mourinho ma l’inevitabile conseguenza è stata quella delle richieste molto importanti del tecnico lusitano in chiave calciomercato.

Dopo le diverse esternazioni di poco apprezzamento nei confronti dell’attuale rosa mosse durante l’arco della stagione, Mourinho ha presentato ai proprietari del club una richiesta chiara e decisa: almeno un titolare per ruolo.

Una richiesta indubbiamente importante ma soprattutto costosa che i Friedkin hanno comunque tutta l’intenzione di soddisfare.

Per dare corpo al desiderio dell’allenatore gialloroso è però inevitabile fare i conti con il tanto temuto Fair Play finanziario. Si rendono quindi necessarie almeno due cessioni di alto spessore oltre che il non rinnovo degli attuali prestiti per riuscire ad arrivare agli acquisri desiderati.

I due nomi più gettonati a lasciare l’Olimpico in estate sono pesanti e i tifosi sono già infuriati: Zaniolo e Cristante.

Sia il giovane fantasista che il mediano ex Atalanta hanno buon mercato ed in particolare godono dell’interesse molto forte della Juventus. I bianconeri sono alla ricerca di un post Dybala e di un mediano che aumenti lo spessore del centrocampo e i due giallorossi sarebbero perfetti in questo senso.

I tifosi della Roma sono quindi particolarmente dubbiosi e arrabbiati per questa possibilità che in estate potrebbe diventare realtà e preferirebbero indubbiamente altro tipo di cessioni.