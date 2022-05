Ilary Blasi spaziale all’Isola dei Famosi: ecco quanto costa il suo vestito

Ilary Blasi mette a segno un nuovo colpo mostrandosi con un look spaziale durante la messa in onda dell’Isola dei Famosi… un successo ottenuto spendendo una somma da capogiro?

Nel corso degli anni la moglie di Francesco Totti ha sempre abituato i propri fan a vari look che le hanno permesso di riscuotere un grandissimo successo davanti le telecamere, così come sta succedendo in queste settimane durante la messa in onda dell’Isola dei Famosi.

A tenere banco nel mondo del web, infatti, troviamo la pubblicazione di alcune immagini che ritraggono il look scelto per la prima serata di Canale 5 e l’ingente costo degli abiti sfoggiati davanti il pubblico.

Look spaziale per Ilary Blasi in prima serata

Ebbene sì, ancora una volta Ilary Blasi torna ad essere protagonista dell’attenzione dei media grazie ad un bellissimo outfit sfoggiato davanti le telecamere del reality show di casa Mediaset Isola dei Famosi… outfit che ha permesso alla moglie di Francesco Totti di essere annoverata in men che non si dica come la Eva Kant della televisione. Un look che inevitabilmente non è passato inosservato al pubblico che segue il reality show, e che all’alba di un giorno dopo continua ad essere oggetto di discussione tra i fan di Ilary Blasi e non solo.

La conduttrice, dunque, ha sfoggiato un look in total black lucido, una tuta con dietro le spalle una scollatura che lasciasse intravedere la schiena ed una scarpa mozzafiato dal tacco altissimo.

La moglie di Totti ha speso davvero una fortuna per il suo outfit?

L’outfit realizzato da Ilary Blasi è stato realizzato per lei Alice Andoliva, Ehi per il quale non viene specificato il costo specifico dell’intero completo da lei indossato.

Gli stivali, invece, appartengono alla linea di Le Silla e loro valore economico si aggira intorno ai 665 euro, così come rivelato anche dalla pagina Instagram Closet Italy.