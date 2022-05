ULTIM’ORA LUKAKU – Clamorose novità, mai stato così vicino all’Inter, ecco il dettaglio social che svela tutto

By

Sembra che l’attaccante del Chelsea abbia fatto una mossa che lo ha avvicinato in via definitiva al ritorno all’Inter: lui stesso ha voluto svelare un dettaglio che fa capire tutto!

Nelle ultime ore si sta delineando una mossa incredibile per il mercato nerazzurro, il ritorno dal Chelsea di Lukaku.

Come di recente emerso infatti, l’attaccante belga sembra aver chiamato la dirigenza nerazzurra per tentare di fare tutto il possibile per tornare a Milano, dove l’anno scorso con l’Inter di Antonio Conte si è laureato campione d’Italia, portando uno scudetto che ai nerazzurri mancava da 11 anni.

Tutto ciò al termine di una stagione da vero e proprio protagonista, durante la quale ha segnato la bellezza di 24 gol 36 presenze in Serie A. Un bottino ben diverso da quello raccolto nell’ultima stagione a Londra, dove i gol sono stati appena 8 e le presenze 26, ma appena 16 dal primo minuto in Premier League.

Al momento l’Inter sembra voler portare avanti un mercato diverso, sfruttando le occasioni che il mercato presenterà, come quelle di Mkhitaryan e Dybala, che i nerazzurri stanno pensando di portare alla corte di Simone Inzaghi a parametro zero. Anche la pista Lukaku però potrebbe presto tramutarsi in un’occasione, viste le ultime pubbliche manifestazioni del gigante belga.

La mossa a sorpresa ha spiazzato tutti, ora è veramente possibile

Per tentare di avvicinare il ritorno in nerazzurro dopo un anno di assenza, l’attaccante belga ha deciso di intervenire in prima persona.

Per prima cosa ci ha tenuto a rispondere per le rime al suo agente Federico Pastorello. L’agente aveva dichiarato: “Ha nel cuore il Chelsea e i suoi tifosi”, smentendo di fatto una trattativa per il ritorno all’Inter; Lukaku ha risposto su Instagram con un eloquente:” Nessuno può parlare a nome mio”.

La mossa seguente del gigante belga è stata quella di cancellare dalla sua biografia il nome del Chelsea, come si vede nella seguente foto:

Ora sembra addirittura che Lukaku abbia rotto con il suo agente, dando mandato ad un avvocato di parlare con l’Inter per verificare la fattibilità di un’operazione, magari anche in prestito, che possa assicurargli il tanto desiderato ritorno in nerazzurro.