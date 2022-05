Vecino amareggiato, racconta un retroscena clamoroso: quella pesantissima esclusione che ha cambiato tutto

Dopo una stagione estremamente difficile, Matias Vecino si è sfogato in un’intervista: ecco il retroscena che ha cambiato tutto e di cui nessuno sapeva.

Al termine della stagione di Serie A arrivano retroscena clamorosi in molte squadre, tra queste spicca quello raccontato da Matias Vecino: l’esclusione che ha cambiato tutto spiazza i tifosi.

Una stagione molto difficile quella di Matias Vecino.

Il centrocampista uruguaiano è stato tra le colonne del rinascimento dell’Inter legando al suo nome diversi momenti iconici nella recente storia nerazzurra.

I suoi gol contro Lazio e Tottenham hanno rispettivamente portato l’Inter in Champions il primo e alla vittoria nella gara del ritorno il secondo.

Insomma un legame molto forte quello tra l’ex Fiorentina e la tifoseria meneghina che ha sostenuto il proprio numero 8 anche in questa complicata annata.

Vecino ha visto un drastico crollo del suo minutaggio che era già partito con l’arrivo di Conte ma che in questa stagione ha raggiunto il suo apice.

Sommando i minuti giocati nelle ultime due stagioni l’uruguaiano arriva a malapena a superare i 600 mentre nella prima stagione i Conte erano stati quasi 1300, una cifra molto più bassa dei 2000 e poco più della stagione 18/19.

Un verticale crollo del minutaggio dovuto ai tanti nuovi arrivi nel reparto in casa Inter, ragazzi giovani o considerati di maggiore qualità che hanno portato l’uruguaiano a non rinnovare il contratto a fine stagione.

Una decisione indubbiamente sofferta ma quantomai inevitabile visto l’andamento delle stagioni. Nonostante ciò, il retroscena raccontato dallo stesso Vecino, apre la polemica: ecco quello che ha raccontato.

Inter, il retroscena di Vecino aumenta i dubbi dei tifosi: ecco il retroscena

Un addio sofferto ma che lascia dietro di sè una coda di polemiche che gettano alcune ombre sulla stagione nerazzurra.

Vecino ha parlato della sua ultima annata all’Inter mostrando un’evidente malessere nei confronti della società.

Il centrocampista uruguaiano ha dichiarato: “Sono rimasto scioccato per quello che è successo all’Inter“, parole estremamente forti che indubbiamente innalzano molti dubbi sulla situazione di Vecino che poi spiegato: “Quando il club ha saputo che non avrei rinnovato, mi ha dato meno opportunità”.

L’accusa di Vecino si concentra in particolare su Simone Inzaghi come detto dallo stesso ormai ex Inter: “All’inizio della stagione il tecnico mi ha detto che la mia situazione contrattuale non avrebbe interferito con la mia partecipazione”.

Adesso per l’uruguaiano si aprono le porte del futuro, su di lui sembra esserci il forte interesse della Lazio ma al momento arrivano smentite dal giocatore stesso, si vedrà nelle prossime settimane che aggiornamenti arriveranno.