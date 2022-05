Jessica Ziolek, la compagna di Milik in vestaglia con un intimo da urlo | Uno schianto

Jessica Ziolek ha infiammato il web dopo aver pubblicato una foto in vestaglia mostrando gli indumenti intimi. Ecco il post.

Jessica Ziolek è stata la compagna di Arkadius Milik, ex centravanti del Napoli con cui è stata impegnata dal 2013 fino a qualche mese fa.

Nata l’11 agosto del 1995, Jessica è una modella polacca e ha posato per molti fotografi e per alcune case di moda per via delle sue misure che fanno invidia a molte donne.

Jessica Ziolek e il nuovo completo intimo

1.76 di altezza per 56 kg, la Ziolek ha le misure 87-60-89 e nonostante la sua bellezza si è sentita spesso impacciata e non a suoi agio per via del suo naso avendo problemi di autostima durante l’adolescenza.

La donna è sempre stata affascinata dalla Penisola Italiana e si è fatta notare durante gli Europei del 2016 quando tifava Polonia, il suo paese, sugli spalti e grazie alla sua fama ottenuta in poco tempo ha posato per importanti case di moda come Dolce e Gabbana.

Successivamente diventa conduttrice radiofonica preso RMF24 e partecipa al programma televisivo polacco I Segreti di un Intervento Chirurgico dove svela di essersi sottoposta ad una rinoplastica per sentirsi più a suo agio in mezzo alla gente.

Nonostante la sua origine polacca, Jessica è rimasta molto legata alla squadra del Napoli tanto che quando le è stato chiesto sui social per quale squadra italiana lei tifi, ha pubblicato lo stemma del Napoli accompagnato dal coro dei tifosi, Un giorno all’improvviso.

Inoltre, la Ziolek ha ammesso di poter tornare nel capoluogo Campano però questa volta per qualche giorno da turista, ammettendo di non essersi mai dimenticata i bei posti visitati e il calore della gente.

Il post di Instagram

Al momento sia Jessica che Milik hanno lasciato alle spalle la loro storia e vivono un nuovo amore in tutta serenità.

Su Instagram, la donna vanta oltre 130mila followers e spesso pubblica foto dove sfoggia tutta la sua bellezza divertendosi a mettersi in posa davanti l’obiettivo assieme al suo nuovo compagno Milosz Mleczko calciatore polacco, portiere del Lech Poznan.

In un ultimo post sul noto social, Jessica ha voluto mostrare ai fan il suo nuovo completo intimo targato Victoria’s Secret mostrandosi completamente nuda con addosso solo un reggiseno e un paio di mutande coperta da una vestaglia floreale lasciata aperta.

Il post si è riempito di cuoricini e di fiamme da parte dei suoi ammiratori e anche di altre donne che la stimano sia per la sua bellezza indiscutibile che per la sua eleganza.